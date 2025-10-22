El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO cumple 30 años en Internet y lo celebra ayudando a mayores a no temerle a los botones

EL COMERCIO y la Fundación CTIC desarrollan tres talleres gratuitos con motivo del 30 aniversario de la publicación de noticias del diario en Internet

Mónica Yugueros

Mónica Yugueros

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:00

Hace 30 años que EL COMERCIO publicó sus noticias en Internet y se convirtió en pionero de la prensa digital en España. Desde entonces ha ido incorporando los cambios tecnológicos que se iban produciendo en aras de ofrecer la mejor apuesta informativa y de servicio social a sus lectores y usuarios. En estas tres décadas ha puesto en marcha canales temáticos de áreas tan diferentes como el deporte, la gastronomía, el cine o la bolsa, por señalar algunos de los primeros. Ha popularizado las galerías de fotos, los blogs con firmas reconocidas, los vídeos, las retransmisiones en directo, las alertas, las newsletters, los podcast y las historias visuales. EL COMERCIO está presente en todas las redes sociales y sigue el camino que marca la innovación. El lector es la razón de ser del periódico decano de la prensa asturiana. Para celebrar sus 147 años analógicos y 30 digitales ha desarrollado junto a la Fundación CTIC unos talleres para unir a personas de diferentes edades y acabar con el miedo a los botones. Porque no es lo mismo ser un 'Baby Boomer' (nacidos entre 1946-1964) que pertenecer a la 'Generación Alpha' (nacidos entre 2013 y el presente). Quienes ya peinan canas tienen más dificultades para adaptarse al avance vertiginoso de la tecnología que transforma la vida cotidiana, el trabajo y la sociedad en general. La conectividad y el Internet de las Cosas son desarrollos que presentan oportunidades para el progreso en áreas como la salud y la sostenibilidad, como en desafíos en privacidad o ciberseguridad y la necesidad de una adaptación constante.

Bajo el título 'Conectando generaciones: familias y mayores frente a la brechas digital' EL COMERCIO en colaboración con la Fundación CTIC impartirán tres talleres gratuitos en el Centro Municipal Integrado de El Coto de Gijón los días 28, 29 y 30 de octubre a 10:30 con entrada libre hasta completar aforo.

El primer día la formación estará dirigida a 'Mayores y uso del móvil' para conocer de forma práctica y sencilla cómo organizar el móvil, usar el calendario y descubrir aplicaciones útiles y entretenidas. La segunda jornada está dedicada a'Mayores y trámites con el móvil' para descubrir cómo gestionar desde el teléfono móvil las citas médicas, horarios de autobús y el uso de tarjetas como la Ciudadana o Conecta. La última cita lleva por título 'Diálogos con los jóvenes' y tiene por finalidad la comunicación intergeneracional sobre el uso del móvil y la detección y prevención de situaciones de riesgo como el ciberacoso. Los talleres cuentan con el impulso del Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Cajastur y el apoyo de la Fundación CTIC y el Centro Municipal de El Coto.

elcomercio EL COMERCIO cumple 30 años en Internet y lo celebra ayudando a mayores a no temerle a los botones

