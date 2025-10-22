EL COMERCIO cumple 30 años en Internet y lo celebra ayudando a mayores a no temerle a los botones

Mónica Yugueros Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Hace 30 años que EL COMERCIO publicó sus noticias en Internet y se convirtió en pionero de la prensa digital en España. Desde entonces ha ido incorporando los cambios tecnológicos que se iban produciendo en aras de ofrecer la mejor apuesta informativa y de servicio social a sus lectores y usuarios. En estas tres décadas ha puesto en marcha canales temáticos de áreas tan diferentes como el deporte, la gastronomía, el cine o la bolsa, por señalar algunos de los primeros. Ha popularizado las galerías de fotos, los blogs con firmas reconocidas, los vídeos, las retransmisiones en directo, las alertas, las newsletters, los podcast y las historias visuales. EL COMERCIO está presente en todas las redes sociales y sigue el camino que marca la innovación. El lector es la razón de ser del periódico decano de la prensa asturiana. Para celebrar sus 147 años analógicos y 30 digitales ha desarrollado junto a la Fundación CTIC unos talleres para unir a personas de diferentes edades y acabar con el miedo a los botones. Porque no es lo mismo ser un 'Baby Boomer' (nacidos entre 1946-1964) que pertenecer a la 'Generación Alpha' (nacidos entre 2013 y el presente). Quienes ya peinan canas tienen más dificultades para adaptarse al avance vertiginoso de la tecnología que transforma la vida cotidiana, el trabajo y la sociedad en general. La conectividad y el Internet de las Cosas son desarrollos que presentan oportunidades para el progreso en áreas como la salud y la sostenibilidad, como en desafíos en privacidad o ciberseguridad y la necesidad de una adaptación constante.

Bajo el título 'Conectando generaciones: familias y mayores frente a la brechas digital' EL COMERCIO en colaboración con la Fundación CTIC impartirán tres talleres gratuitos en el Centro Municipal Integrado de El Coto de Gijón los días 28, 29 y 30 de octubre a 10:30 con entrada libre hasta completar aforo.

El primer día la formación estará dirigida a 'Mayores y uso del móvil' para conocer de forma práctica y sencilla cómo organizar el móvil, usar el calendario y descubrir aplicaciones útiles y entretenidas. La segunda jornada está dedicada a'Mayores y trámites con el móvil' para descubrir cómo gestionar desde el teléfono móvil las citas médicas, horarios de autobús y el uso de tarjetas como la Ciudadana o Conecta. La última cita lleva por título 'Diálogos con los jóvenes' y tiene por finalidad la comunicación intergeneracional sobre el uso del móvil y la detección y prevención de situaciones de riesgo como el ciberacoso. Los talleres cuentan con el impulso del Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Cajastur y el apoyo de la Fundación CTIC y el Centro Municipal de El Coto.