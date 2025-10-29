El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luisa María Paz explicó a los asistentes cómo funcionan algunas aplicaciones móviles. Juan Carlos Román
EL COMERCIO, contra la brecha digital

El Centro Municipal de El Coto acogió el primero de tres talleres que tratarán de acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:48

Treinta años lleva el diario EL COMERCIO volcando noticias en internet y comprometiéndose con hacer la información accesible, pero la transformación digital no será transversal y eficiente hasta que todos los sectores de la sociedad tengan herramientas para acceder a estos formatos y dispositivos de forma segura. Por eso, desde ayer, el Centro Municipal de El Coto acoge tres talleres organizados por EL COMERCIO y la Fundación CTIC dirigidos a personas mayores que, hasta mañana, se centrarán en mejorar sus habilidades digitales, aprender a realizar trámites administrativos y establecer diálogos saludables en torno al móvil.

«Solo lo uso para llamar, WhatsApp y poco más. No tengo ni idea de nada», confesaba Ángela Rodríguez, una de las participantes en el primer taller. Y como ella comparten sentimiento muchas personas de su edad: «Lo que llevan en sus bolsillos son unos cacharros que permiten un montón de cosas y en realidad no las están utilizando porque no hay nadie que se las cuente», resumía Luisa María Paz, la consultora TIC que está impartiendo la formación. Otros participantes están más habituados, como es el caso de Armando López, pero acudirá a los tres talleres porque «siempre aprendemos cosas nuevas».

La primera jornada consistió en un repaso por nociones generales: aplicaciones útiles, cómo descargarlas e instalarlas y algunos consejos para usarlas con seguridad. «Sed cautos con lo que os llega y contrastad las noticias con medios de comunicación rigurosos», aconsejó Paz. Además, recomendó que se fijasen en aspectos como valoraciones, permisos y posibles pagos dentro de las aplicaciones para evitar sustos. Pero no todo son peligros en internet, recordó, pues el teléfono móvil es también una fuente infinita de entretenimiento y permite acceder a la prensa, a las previsiones meteorológicas, a ejercicios de estimulación cognitiva o establecer recordatorios para tomar la medicación.

Hoy, los asistentes aprenderán a realizar gestiones como solicitar citas médicas o usar la tarjeta Ciudadana; mañana, cómo dialogar con los jóvenes sobre el móvil, sus usos y sus peligros. La brecha digital, cada vez más corta.

