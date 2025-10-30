EL COMERCIO organiza tres talleres en Oviedo por sus 30 años en la red En colaboración con la Fundación CTIC, se desarrollarán en Villa Magdalena el 4,5 y 6 de noviembre bajo el título 'Conectando generaciones'

EL COMERCIO sigue celebrando un hito: sus 30 años en la web. Tres décadas desde que el 10 de enero de 1995 difundiera la primera información por internet. Con tal motivo, el diario decano de la prensa asturiana, con la colaboración de la Fundación CTIC, ha organizado tres talleres que se desarrollarán los próximos 4, 5 y 6 de noviembre, a las once de la mañana, en el Centro Social Villa Magdalena bajo el título 'Conectando generaciones: familias y mayores frente a la brecha digital'.

El primer taller –el del martes 4– se denomina 'Diálogos con los jóvenes'. El objetivo, aprender a comunicarse con ellos sobre el uso del móvil y a detectar o prevenir situaciones de riesgo como el ciberacoso.

El segundo bloque –el miércoles 5– será 'Mayores y uso del móvil' para conocer de forma práctica y sencilla cómo organizar el móvil, usar el calendario y descubrir aplicaciones útiles.

El tercer taller –el jueves 6– será 'Mayores y trámites con el móvil', en el que se enseñará a gestionar citas médicas desde el móvil, horarios de autobús o el uso de la tarjeta Conecta.