Rozalén completa la oferta musical de Avilés con un concierto en el Niemeyer

Avilés, 16 jul (EFE).- La cantante María Rozalén completará la oferta musical del agosto avilesino con un concierto gratuito el día 28 en la plaza del Centro Niemeyer, que se suma a los más de 40 recitales incluidos en una programación confirmada hoy por la concejala de Festejos, Ana Hevia.

El concierto tendrá lugar antes del espectáculo pirotécnico que cerrará la semana grande de las fiestas del verano en Avilés.

Rozalén se suma al listado de conciertos programados para el mes de agosto, más de 40, con el parque del Muelle, la pista de La Exposición y la plaza de España para las verbenas, y el Centro Niemeyer como escenarios principales.

La cantante María Rozalén es una albaceteña criada en la localidad de Letur, en la sierra del Segura.

En 2012 publicó de manera independiente su primer disco "Con derecho a?" y lanzó su primer videoclip ?80 veces?.

En 2015 presentó su segundo disco ?Quién me ha visto?? y dos años más tarde salió a la luz su tercer álbum ?Cuando el río suena?, que incluye ?Antes de Verte?, con Kevin Johansen.

Junto Rozálen, forman parte de la programación Andy & Lucas, Aretha Soul Divas & The Silverbacks, Dos Pájaros y un Trío, Henry Méndez, Jenny and the Mexicats, JP Bimeni & The Blackblets, Juanito Makandé, La Moda, Los Lobos, Los Polaroids, Martha High, Ramoncín y Tina Cousins dentro del Festival de Música Negra "La Grapa", La Mar de Ruido, Las Músicas y la Gran Gala de San Agustín.

A ellos se suman, también en agosto, cinco verbenas, la Holy Party, la Noche en el Ferrera, Avilés Suena Bien y el Folclórico Internacional.

Además, agosto también acoge ?Sabores de plaza en plaza?, el Festival de la Cerveza de Avilés, Divertilandia, Cine al aire libre, ?Un verano con mucho arte?, las fiestas del Carbayedo, el Certamen de Ganado, el Mercado Medieval y espectáculo pirotécnico en la noche de San Agustín.