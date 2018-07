Oviedo estrena una web más limpia e intuitiva

Oviedo, 18 jul (EFE).- El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha presentado hoy el nuevo diseño de la web municipal oviedo.es, que se caracteriza por ser más flexible, accesible, abierta e intuitiva para el usuario y por presentar un contenido más limpio y que evita "redundancias".

López ha explicado que esta nueva web tiene una "arquitectura flexible" para que sea más resistente a los cambios, un mapa de navegación "abierto", que permite a los usuarios elegir "sus rutas con libertad", y poco profundo, con pocas capas que ayuden a "llegar fácilmente a la información".

También ha destacado que la nueva web incorpora un buscador "muy potente" que categoriza unos contenidos que son más "limpios" y que evitan "redundancias".

El regidor ha resaltado el crecimiento en las visitas a la página web municipal, que se incrementa en 200.000 usuarios anuales, aproximadamente, y que ha sido uno de los factores que ha motivado este cambio.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando en este campo para desarrollar otras dos páginas web, una para el área de turismo de Oviedo y otra para el Teatro Campoamor.

Al ser preguntado por la inclusión del sistema de cita previa para el área de Licencias, petición del grupo municipal Somos Oviedo, López ha declarado que ofreció a esta área dos posibles soluciones para este problema, un sistema de cita previa "sencillo", cuya puesta en marcha requería una semana, y otro más "completo", con un tiempo de preparación y puesta en marcha que ronda los seis meses.

En este sentido, ha indicado que Licencias ha optado por el sistema más completo, por lo que el área de informática está trabajando para tratar de responder a su demanda.

Además de la presentación de la página web, el alcalde ha respondido a varias preguntas de actualidad municipal.

Respecto a la información aparecida en la prensa sobre el anuncio del Arzobispado de la construcción de viviendas en el Martillo de Santa Ana, ha asegurado que no tiene comunicación sobre este asunto por lo que ha preferido no hablar de "suposiciones" y "esperar a los hechos", aunque la información no difiere de lo "negociado con el arzobispo".

Acerca del campo de rugby, ha apuntado que actualmente se está instalando todo el sistema de drenaje del campo, "cumpliendo con los plazos previstos" y siguiendo los trámites para la cesión definitiva del campo.

También ha anunciado que el proyecto de cambio de césped, que afrontarán conjuntamente el Principado y el Ayuntamiento, será enviado al Ejecutivo autonómico alrededor del mes de septiembre, para que pueda ser incluido en los Presupuestos regionales de 2019.