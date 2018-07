Alonso es partidario de reducir las horas lectivas del profesorado asturiano

Avilés, 20 jul (EFE).- El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, se ha mostrado hoy partidario de retornar a su antigua situación el número de horas lectivas del profesorado y ha anunciado que lo negociará con los sindicatos cuando deje de estar en vigor el Real Decreto que las aumentó.

El consejero ha recalcado que siempre ha dicho que en cuanto estuviera derogado el Real Decreto que supuso ?ese empeoramiento de las condiciones laborales?, iniciaría negociaciones para retornar la situación anterior.

Genaro Alonso ha explicado que hasta el próximo mes de octubre, según las previsiones del Gobierno Central, estará vigente este Real Decreto, por lo tanto, ha dicho, no hay razón legal que obligue a cambiarlo.

?Entendemos como justa esa reivindicación, porque no piden una mejora si no una reversión al punto de partida y eso, no solamente lo comparto, si no que lo defiendo?, ha declarado el consejero, que ha visitado las obras de la nueva sede de la Escuela Superior de Arte de Asturias que albergará el próximo año los estudios de Conservación de Bienes Culturales.

A preguntas de los periodistas, Genaro Alonso también ha expresado la apuesta del Principado por la Formación Profesional, cuya oferta, ha dicho, debe ser cambiante en función de la demanda.

Ha indicado que todavía es pronto para conocer los datos de matriculación, pero ha explicado que, como todos los años, se están moviendo ciclos en la oferta formativa, bien transformando algunos o bien desdoblando a otros para atender la demanda existente.

Para CCOO de la Enseñanza, es una "tomadura de pelo" la actitud del Gobierno regional porque se queda a la cola en la reversión de los recortes, "siendo adelantado incluso por comunidades del Partido Popular".