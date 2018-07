Folch ve al Oviedo reforzado "con jugadores de mucha calidad"

Oviedo, 20 jul (EFE).- El centrocampista del Real Oviedo, Ramón Folch, señaló hoy que el club se ha "reforzado bien" al incorporar a jugadores que "dan mucha calidad" al grupo, aunque matizó que el objetivo prioritario del equipo ahora es "conformar un buen bloque y competir" desde este mismo sábado, que se enfrenta al UD San Sebastián de Los Reyes.

"Creo que nos hemos reforzado bien, y los que estábamos de antes ya sabemos lo que nos va a pedir el míster, así que estamos asimilando conceptos y ayudando a los nuevos para que los aprendan cuanto antes. Es una pena que algunos compañeros tuvieran que irse, pero el fútbol es así y hemos de adaptarnos unos a otros", analizó el jugador.

Para el catalán, la pretemporada además de "llena de carga" viene con un trabajo similar al de la campaña pasada, ya que el técnico, Juan Antonio Anquela, "siempre prueba todos los sistemas posibles" antes del inicio liguero para hacer "más completo al equipo".

Respecto a los refuerzos para la medular, zona en la que lo jugó todo el año pasado Folch, el ex del Reus destacó la figura de Tejera, con el que se enfrentó en anteriores ocasiones en partidos de tanta rivalidad como son los derbis que jugó ante el Nástic.

"Tejera y yo nos conocemos con rivales, y no nos llevábamos muy bien, pero ahora como compañeros me pasa como con Mossa, que mucho mejor. Javi Muñoz me parece un buen futbolista y Boateng desequilibrante, con gol y polivalente, nos van a venir muy bien", analizó el pivote, que aventura una segunda "aún más complicada que la del año pasado".

El futbolista advirtió que el centro del campo es"importante para el equilibrio del equipo", así que ve como positivo que los jugadores "sepan jugar el balón" y la posesión del balón salga desde el mediocampo.

Los azules retomaron el trabajo a doble sesión tras el descanso del jueves por la tarde, y afrontarán en sesión vespertina el penúltimo entrenamiento antes de recibir el sábado al UD San Sebastián de Los Reyes (19:30 horas), segundo amistoso de la pretemporada tras la victoria por la mínima ante el Vetusta del pasado miércoles.