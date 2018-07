Mercedes Fernández se inclina por Soraya Sáenz de Santamaría

Oviedo, 20 jul (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha desvelado hoy que, aunque considera excepcionales a los dos candidatos que hay para liderar el partido, mañana votará a Soraya Sáenz de Santamaría.

Ésta es la primera vez que la peresidenta de los populares asturianos da a conocer sus preferencias, apenas 24 horas antes de que los compromisarios que participan en el Congreso Nacional del PP decidan con su voto quién será el sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación.

Fernández, que participa en dicho cónclave en su calidad de presidenta del PP de Asturias, ha asegurado que se ha inclinado por Sáez de Santamaría" tras una "reflexión muy amplia" pero que es una opción personal que no implica congisna para el resto de los compromisarios asturianos.

"Se lo digo a quien me pregunta, pero a quien no me pregunta yo no le busco y a quien me dice que hay que tener desde Asturias una posición cohesionada yo le doy mi opinión de una forma natural, respetuosa, sana y sensata", ha asegurado

Su inclinación por Sáenz de Santamaría, con quien se ha fotografiado hoy a su llegada al XIX Congreso del PP, no impide que Fernández defienda y tenga la sensación de que la amplia mayoría de los compromisarios que asisten a este cónclave quieren una lista de unidad.

"Me gustaría mucho que hubiese una integración porque Pablo (Casado) es un tío espléndido y lidera una candidatura muy buena", ha señalado la dirigente popular que ha destacad que también es "una persona de ideas, clara, preocupada por España y joven".

No obstante, ha advertido de que hasta mañana no se sabrá a ciencia cierta quién integra a quién, pero que en el caso de que gane Casado sería partidaria también de que éste integrase en su equipo a Saénz de Santamaría.

En la primera vuelta de las primarias del PP, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, obtuvo en en Asturias el 49,3 por ciento de los votos de los afiliados, frente al 29,2 por ciento de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el 20,3 por ciento del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

En esta segunda vuelta, Asturias cuenta con 54 de los 3.184 compromisarios que mañana podrán votar para elegira al sucesor de Rajoy entre Saenz de Santamaría y Casado.