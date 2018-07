Moriyón da el paso a la política regional, dispuesta a liderar Foro

Oviedo, 20 jul (EFE).- La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado hoy su candidatura a la presidencia de Foro y, por lo tanto, a liderar la lista con la que esta formación se presentará a las elecciones autonómicas del mes de mayo ya que los estatutos del partido fijan que su presidente será siempre el candidato.

Acompañada por el secretario general del partido, Francisco Álvarez Cascos, y del actual presidente de Foro, Pedro Leal, entre otros cargos y afiliados, Moriyón ha anunciado este paso a la política regional en un hotel de la capital asturiana anexo a la sede de este partido, donde previamente había anunciado su decisión a la junta directiva.

Moriyón, que está al frente del consistorio gijonés desde 2011, no puede volver a optar a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones de 2019 porque los estatutos de Foro impiden a sus cargos electos estar más de ocho años en el mismo puesto.

Varias agrupaciones locales de Foro, como las de Siero, Noreña o Somiedo, ya habían pedido a la alcaldesa de Gijón que optase a liderar el partido, incluso antes de que Cristina Coto anunciase su dimisión como presidenta del partido por sus desencuentros con Álvarez Cascos y los otros dos diputados de Foro en la Junta General.

La de Moriyón se perfila, por ahora, como la única candidatura que optará a liderar el partido que en los próximos meses llevará a cabo un proceso de primarias que culminará con la elección de una nueva comisión directiva y del candidato a la Presidencia del Principado en el III Congreso que la formación regionalista celebrará en el auditorio de Pola de Siero el 29 de septiembre.

En las primarias de Foro podrán votar todos los afiliados que se encuentren al corriente del pago de sus cuotas.

Aunque el entorno de Moriyón ya planteaba que ésta se presentaría para liderar el partido, el paso no lo ha dado hasta hoy, por decisión personal en la que sí han influido, según ha reconocido, el apoyo mostrado por muchos de sus compañeros.

La alcaldesa, que ha asegurado que mantendrá su compromiso con los vecinos de Gijón hasta el día que abandone el cargo de alcaldesa que, según ha subrayado hoy, le ha servido a lo largo de siete años para aprender que a la política no se puede ir para hacer lo que se quiera, sino lo que se pueda, "a negociar y no a imponer, a dialogar y no a hacer monólogos".

"Nunca se puede gobernar de espaldas a la gente ni perder la cercanía con los ciudadanos que exigen acuerdos par mejorar su calidad de vida", ha afirmado antes de incidir en que "Asturias no merece más derrotismos sino un cambio que una".

Tras afirmar que son muchas las voces que piden "un cambio que no vaya contra nadie, sino con Asturias", ha asegurado que "con humildad, y ambición, también", está dispuesta a presentar a los asturianos un proyecto de cambio desde el que construir el futuro de una región en la que merezca la pena vivir.

"Lo hago porque considero una obligación intentarlo y porque merece la pena asumir esta responsabilidad para quien Asturias lo es todo", ha subrayado entre aplausos de concejales gijoneses de Foro, diputados regionales y Álvarez Cascos, de quien ha dicho que seguirá teniendo "máxima relevancia" .

El actual secretario general del partido "tendrá el papel que el quiera tener y el que partido decida querer darle como persona de máxima relevancia que nadie discute" en Foro, ha señalado la alcaldesa que, al ser preguntada sobre las quejas de falta de independencia que lanzó la expresidenta Coto se ha limitado a decir que en Foro se siente "tranquila y bien" porque cree que todos los compañeros le van a dar su ayuda si la necesita.

Aunque improbable, Moriyón no ha descartado que se presente alguna candidatura más, algo que no le resultaría extraño porque, según ha dicho, ya tuvo que afrontar un proceso de primarias a nivel local.

Sobre el equipo con el que contará para los próximos comicios autonómicos, Moriyón ha señalado que, por el momento, sólo piensa en el congreso del 29 de septiembre, en el que se decidirá la nueva presidencia del partido.

Desde el pasado 18 de junio se encuentra al frente de Foro el diputado regional Pedro Leal, que asumió el cargo a raíz de que Cristina Coto dimitiese por las discrepancias surgidas tras su decisión de modificar la situación laboral de una trabajadora del grupo parlamentario en contra de la opinión de los otros dos diputados de su grupo y de la dirección del partido.