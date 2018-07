Hurlé dice que no hay vencedores ni vencidos y es momento de ganar elecciones

Avilés, 23 jul (EFE).- La secretaria general de Nuevas Generaciones de España y concejala avilesina Reyes Fernández Hurlé, integrada en el nuevo Comité Ejecutivo del PP, considera que tras el congreso "no hay vencedores ni vencidos" porque "ha ganado el partido? y cree no hay que perder ni un minuto en el objetivo de ganar las próximas elecciones autonómicas y nacionales.

En declaraciones a Efe, Fernández Hurlé ha dicho que no le preocupa la escasa presencia asturiana en el máximo órgano de dirección del partido, dado que ya en la etapa de Mariano Rajoy eso era así, con la presidenta regional, Mercedes Fernández, y el secretario general, Luis Venta, que ahora queda fuera.

En el nuevo Comité Ejecutivo permanece Mercedes Fernández y entran los asturianos Pablo Álvarez-Pire y Reyes Fernández Hurlé, que permanecerá en ese órgano más allá de su mandato como secretaria general de NNGG de España, que le daba presencia en la dirección nacional.

El mandato de NNGG es de tres años y la del PP es de cuatro, de modo que la concejala avilesina tendrá asegurado un asiento en el Comité Ejecutivo Nacional, con independencia de su actual cargo orgánico en la organización juvenil.

En su opinión, el hecho de que Mercedes Fernández hiciera público su apoyo a la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno Soralla Sáenz de Santamaría no tiene por qué perjudicarla: "No, creo que al final aquí ganó el PP, ha habido un proceso de primarias y cada uno hace una apuesta, pero teniendo en cuenta que todos los candidatos son del partido".

"Hemos ganado todos, ha ganado el partido, han ganado los afiliados y ahora juntos y unidos tenemos que trabajar, no me voy a enfrentar a absolutamente a nadie porque yo respeto tanto a mi presidente Pablo Casado como a mi presidenta Mercedes Fernández, cada uno en tu territorio", ha declarado.

En su opinión, ahora no hay vencedores ni vencidos y es el momento de mirar para adelante.

"No podemos perder el tiempo ni un minuto más en hablar de algo que ya ha pasado, hay que hablar del futuro, de los procesos electorales que tenemos en el horizonte de 2019 y 2020", ha dicho.

El objetivo ahora es "intentar recuperar el Gobierno de España y del Principado de Asturias".

Sobre su futuro político en el ámbito local, una vez que apuntala su presencia en cargos de responsabilidad nacional, no se plantea nada en estos momentos: "hay una frase muy hecha pero que para mí es real y es que estamos a la disposición del partido, no me atrevo a adelantar absolutamente nada sobre dónde voy a estar o dónde tengo que estar, estaré encantada donde el partido quiera que esté".