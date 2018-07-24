El Comercio

Composición grupos Segunda B pendiente de situación del Lorca

Las Rozas , 24 jul .- La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este martes durante su Asamblea General la composición de los grupos de Segunda B, a expensas de la situación del Lorca y su eventual sustitución en el grupo IV.

El club renunció a su plaza por carecer de jugadores, pero la junta directiva de la RFEF, reunida ayer, rechazó la petición del club por haberla cursado fuera de plazo.

- GRUPO 1

CLUB LAS PALMAS ATLÉTICO

BURGOS CF SAD

CD GUIJUELO

SALMANTINO

CyD LEONESA SAD

REAL VALLADOLID CF SAD "B"

SD PONFERRADINA SAD

UNIONISTAS SALAMANCA CF

CLUB RÁPIDO DE BOUZAS

CORUXO FC

PONTEVEDRA CF SAD

RC CELTA DE VIGO SAD "B"

RC DEPORTIVO FABRIL

AD UNIÓN ADARVE

CDA NAVALCARNERO

CF FUENLABRADA SAD

CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD "B"

REAL MADRID-CASTILLA

SAD CF INTERNACIONAL DE MADRID DEPORTES SL

UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

- GRUPO II

REAL OVIEDO SAD "B"

REAL SPORTING DE GIJÓN SAD "B"

UP LANGREO

REAL RACING CLUB DE SANTANDER SAD

RS GIMNÁSTICA DE TORRELAVEGA

CD MIRANDÉS SAD

CD CALAHORRA

UD LOGROÑÉS SAD

CD IZARRA

CD TUDELANO

ARENAS CLUB

ATHLETIC CLUB "B"

BARAKALDO CF

CD VITORIA

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD "B"

REAL UNIÓN CLUB SAD

SCD DURANGO

SD AMOREBIETA

SD GERNIKA CLUB

SD LEIOA

- Grupo III

CD EBRO

CD TERUEL

SD EJEA

CD ATLÉTICO BALEARES SAD

UB CONQUENSE

CE SABADELL FC SAD

CF BADALONA

CF PERALADA

FC BARCELONA "B"

LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF

RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD "B"

UE CORNELLÀ SAD

UE OLOT SAD

ATLÉTICO LEVANTE UD

CD ALCOYANO SAD

CD CASTELLÓN SAD

HÉRCULES DE ALICANTE CF SAD

ONTINYENT CF

VALENCIA - MESTALLA

VILLARREAL CF SAD "B"

- Grupo IV

ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF

CD EL EJIDO 2012

CLUB ATLÉTICO MALAGUEÑO

CLUB RECREATIVO GRANADA

MARBELLA FC SAD

RB LINENSE

RC RECREATIVO DE HUELVA SAD

SAN FERNANDO CD ISLEÑO

SEVILLA ATLÉTICO

UD ALMERÍA SAD "B"

CF TALAVERA DE LA REINA

CD BADAJOZ

CD DON BENITO

CF VILLANOVENSE

UD MELILLA

FC JUMILLA

LORCA FC SAD

REAL MURCIA

UCAM MURCIA

CARTAGENA.