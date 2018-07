Martha High preside el cartel del IV La Grapa Black Music Festival de Avilés

Avilés, 24 jul (EFE).- La presencia de Martha High preside el cartel del IV La Grapa Black Music Festival, que hoy se ha presentado junto a un programa que incluye las actuaciones de JP Bimeni & The Blackbelts, Watchout, The Slingshots, The Agapornis y Aretha Soul Divas & The Silverbacks.

La concejala de Festejos, Ana Hevia, ha destacado la Grapa Black Music Festival se ha convertido en una de las principales referencias para los aficionados a la música negra en el norte de España y en uno de los más importantes del país.

Marta High, considerada una de las reinas del soul, durante tres décadas fue vocalista de un icono universal como James Brown.

High actuará el próximo 11 de agosto, a las 21:00 horas, con su grupo The Soul Cookers.

El certamen que vuelve a tener el parque de El Muelle como centro de reunión en dos noches de música en directo, para disfrute libre y gratuito.

En esta edición con un sello incluso más bailable y festivo, un perfil en el que coinciden los grupos participantes, hasta bien entrada la madrugada del 10 y el 11 de agosto.

El festival regresa con algunas novedades, como son las actuaciones de DJ's en el quiosco del parque al comienzo de cada concierto y en el intercambio de bandas.