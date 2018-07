La defensa denuncia el "encarnizamiento judicial" contra Fernández Villa

Oviedo, 25 jul (EFE).- La defensa del ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha asegurado hoy que "no hay continuidad delictiva" en la conducta de su representado y ha advertido que su enjuiciamiento es un "encarnizamiento judicial" hacía él por haber sufrido dos anginas de pecho que "podrían derivar en cualquier momento en un infarto".

Esas dos anginas de pecho son las que, a lo largo del proceso judicial, han llevado a su ingreso en Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias (Huca) y han obligado a suspender, por dos veces, el juicio contra él en la Audiencia Provincial de Oviedo por un delito de apropiación indebida.

La abogada defensora, Ana García Boto, ha recalcado que no ha habido "conexión espacio-temporal" en las imputaciones de las acusaciones por apropiación indebida por desvío de fondos del sindicato a su patrimonio personal.

La letrada ha alegado vulneración del derecho de la defensa a tener "un juicio justo" por haber sentado en el banquillo a Villa sin "la prueba de contradicción" al ver las médicos forenses "únicamente papeles y no a mi cliente" tras sus ingresos hospitalarios pese a su delicado estado de salud.

"Villa ha sufrido dos anginas de pecho, la sigue teniendo inestable y puede derivar en un infarto y tiene ademas una demencia mental moderadamente grave", ha explicado.

En su alegato ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Oviedo, la defensa ha incidido en que a su cliente se le está haciendo "un encarnizamiento judicial porque es incapaz de defenderse".

Esa imposibilidad de defensa parte, en palabras de su abogada, del hecho de que "no he podido pasar de la segunda página del procedimiento con él porque no tiene memoria. No sabe a quién le regaló un perfume, ni se acuerda de lo que cenó ayer".

La letrada ha denunciado el "juicio paralelo" al que se ha sometido Villa por la presencia de los medios de comunicación en la sala.

"El juicio paralelo es de tal magnitud que ni en la instrucción, ni en el desarrollo de la vista ha tenido un juicio justo, por eso le pido al tribunal y confío en él -ha añadido- en que sea justo".

Ana García Boto ha afirmado que Villa es "inocente" y ha dicho que las acusaciones han sido "temerarias" en sus imputaciones.

Ha justificado los gastos de representación de Villa, del que ha dicho que "sí le hacían la pelota era por ser 'vos quien sois' y que eran todos derivados de la "cortesía" por su actividad.

"Los gastos en colonia eran para las mujeres que colaboraban gratis en la fiesta de Rodiezmo y los de los periódicos era para estar al día en las noticias por su actividad sindical, por lo que es improcedente a todas luces decir que son gastos inadecuados".