PP dice que el caso del menor con síndrome de down en Gijón "no es aislado"

Gijón, 26 jul (EFE).- El PP de Asturias ha denunciado que el caso del niño con síndrome de Down que no ha podido ser escolarizado en el mismo centro al que acude su hermana en Gijón "no es aislado", sino que ocurre de forma "general" en todo el Principado.

Así lo ha manifestado el portavoz de Educación de la formación en la Junta General, David González Medina, tras reunirse con la madre del menor.

El diputado ha señalado que Lucas "lo único que quiere" es estudiar en el mismo centro que su hermana y ha denunciado el "absurdo" de la Consejería de intervenir en la vida de las familias y enviarlas donde "quiere el dedo" del titular de este departamento, Genaro Alonso.

González Medina ha avanzado que el PP volverá a pedir en el Parlamento asturiano que exista libertad de elección de centro escolar, la puesta en marcha de un plan de infraestructuras educativas para que todos colegios tengan instalaciones "del siglo XXI" y que se dote de personal suficiente para atender a los alumnos con necesidades especiales.

A su juicio, es una "desfachatez" que Alonso presuma del sistema educativo asturiano cuando es el "peor" en materia de inclusión.