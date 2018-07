Barbón pide transición energética "justa" que tenga en cuenta carbón nacional

Sahagún , 29 jul .- El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha pedido hoy una transición energética "justa y pausada" para trabajadores y territorios en la que se tenga en cuenta el carbón autóctono como fuente de energía de respaldo.

Barbón ha realizado está afirmación durante su participación en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Sahagún (León), en la que ha compartido intervención con el secretario general de los socialistas leoneses, Javier Cendón; el alcalde del municipio, Lisandro García, y el responsable de la Agrupación Local socialista, Álvaro Lora.

El líder los socialistas asturianos se ha mostrado en contra de una transición energética "exprés" y ha apuntado que todos los procesos negociadores como el que se inicia ahora para el futuro del carbón son "procesos abiertos que requieren calma y tiempo".

"La transición debe ser justa en el sentido de que tiene que ser pactada con todos los agentes implicados y que establezca las pautas de la futura política energética ya que éste es un proceso que no tiene retorno y que debe ser bien gestionado", ha manifestado Barbón.

El también exalcalde de Laviana ha reivindicado que en la transición se tenga en cuenta el carbón autóctono para que exista una transición viable en las cuencas mineras.

Asimismo, ha criticado abiertamente que los políticos que durante los últimos siete años de Gobierno del PP no han dicho nada "ahora hablen del carbón pero sin ponerle nombre".

"Una nombre que debe ser el de carbón autóctono como medio para que esta transición sea justa", ha insistido Barbón.

Por otra parte, el secretario del PSOE asturiano no ha perdido la oportunidad para criticar a los partidos que el pasado viernes tumbaron en el Congreso la senda de la estabilidad que permitía incrementar las inversiones para las Comunidades Autónomas en 2.500 millones y en otros 1.500 millones para la Seguridad Social.

Barbón no afirmado no entender que las formaciones no apoyen un acuerdo, negociado con Europa, que ofrecía mejores condiciones de gasto público.

"Han votado en contra las derechas siamesas pero también aquellas fuerzas políticas que tanto rechazaban la austeridad del Gobierno de Rajoy y que se abstuvieron para que el PSOE perdiera la votación", ha argumentado Barbón.

Por todo ello, el dirigente socialista ha pedido a Podemos y al resto de fuerzas políticas que apoyaron la moción de Pedro Sánchez que "reflexionen" ya que ha considerado "inexplicable" que no hayan apoyado el incremento del gasto.

Unas críticas que ha ampliado a presidentes de comunidades autónomas como la de Castilla y León que "no han dicho nada a pesar de perder cuantiosas inversiones para sus territorios".