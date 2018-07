Champagne: "Es muy bueno que a Anquela le cueste elegir portero"

Oviedo, 30 jul (EFE).- El guardameta del Real Oviedo Nereo Champagne reconoció hoy estar "feliz" con su fichaje pese a la competencia que tiene en la portería con Alfonso Herrero ya que para el argentino el hecho de que al cuerpo técnico le cueste elegir un titular bajo palos es un "problema de los buenos" para el técnico carbayón.

"Me encontré el club grande y popular que esperaba, una ciudad de Primera División y el desafío que buscaba en ella. Me he encontrado compañeros excelentes, y cada uno competimos contra nosotros mismos para crecer y ser mejores día a día. Alfonso más físico, yo más posicional, y tanto él como Gorka más jóvenes. Yo intento mejorar y aprender también de ellos, lo importante es que ayudemos con nuestras características al equipo", explicó el portero.

Champagne señaló que a los guardametas el cuerpo técnico les está pidiendo "que atajen los balones" primero, y que ayuden al equipo después, por lo que las directrices de Anquela a sus porteros no son otras que las de ser "simples, serios y capaces de brindar seguridad al resto del equipo".

Respecto al juego de los azules en esta pretemporada, el argentino destacó el esfuerzo del equipo por "no cometer locuras, dominar el juego y estar ordenados", y matizó que lo fácil es "destruir" por lo que el objetivo de los carbayones pasa por "estar bien plantados y tratar de presionar lo más arriba posible".

"En ataque nos falta ese pase final, pero es normal porque eso es lo último que se consigue y en pretemporada la mente dice una cosa pero las piernas hacen otra. Tenemos jugadores con buen pie, eso es fundamental, e igual de importante es lo grupal en una competición tan larga. Tenemos que meter y correr en cada partido como si fuese una final", concretó el futbolista.

Champagne confía en el "uno contra uno" de sus compañeros más ofensivos, y apuntó al "desequilibrio" como el factor clave de lo que les pide a sus hombres Juan Antonio Anquela en ataque, aspecto en el que ya se están viendo "jugadas muy interesantes a ratos" y que el argentino quiere mantener durante al menos una hora de juego.

El jugador, que se confiesa encantado en una categoría con tanto histórico, reconoce que hay tres equipos muy por encima del Oviedo por presupuesto -Las Palmas, Málaga y Deportivo-, pero matiza que los azules lo igualarán con "entrega, orden, corazón y ganas".

"Es una presión muy linda la que hay en el Oviedo, es difícil de encontrar en otro lado este acompañamiento hasta cuando uno juega un partido contra su filial. Es la presión de ganar, de ser protagonista y de darlo todo, de rendir porque la gente te lo pide por la calle, y a mí me encanta", concluyó el propio Champagne.