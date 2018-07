La defensa del comisario López se persona en la ?Operación Enredadera?

Oviedo, 30 jul (EFE).- Los abogados Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo se han personado en el procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado número 2 de Badalona contra su representado, el ex jefe de la Policía Local de Oviedo y comisario principal José Manuel López, dentro de la ?Operación Enredadera?, que investiga el presunto amaño de adjudicaciones públicas de gestión de tráfico a la filial del grupo Sacyr.

La defensa del comisario principal ha confirmado a Efe que el secreto decretado sobre las actuaciones le impide conocer los avances de la instrucción, pero confía en que la investigación que se lleva a cabo permita demostrar que el comisario principal "es ajeno totalmente a la causa".

José Manuel López está siendo investigado por su presunta autoría en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos.

La "Operación Enredadera" ha corrido a cargo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que, a principios de este mes, realizó registros, detenciones y citó a comparecencias para prestar declaración en dependencias policiales a los investigados, de forma simultánea, en 20 ayuntamientos españoles, entre ellos el consistorio de Oviedo.

En Asturias están siendo investigados el comisario principal José Manuel López y el subinspector F.C., según han confirmado fuentes judiciales.

El Juzgado número 2 de Badalona está analizando numerosa documentación que ha sido requisada tanto en dependencias del Ayuntamiento de Oviedo como del área de Seguridad Ciudadana de la Policía Local ubicada en el Rubín.

López fue cesado de su cargo al frente de la Policía Local por el alcalde, Wenceslao López, ?por pérdida de confianza? y, desde entonces, está asignado al departamento de División Operativa.

Luis Manuel García Pena ha ocupado su puesto al frente de la plantilla de la Policía Local de Oviedo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona no ha acordado medida cautelar alguna contra José Manuel López, por lo que tiene plena libertad de movimientos en una situación que sus letrados han calificado de "normalidad absoluta".

A juicio de sus representantes legales, el ex jefe de la Policía Local no ha tenido intervención alguna en las contrataciones a empresas vinculadas con el amaño de contratos de la red semafórica y la instalación de radares, "al carecer de atribuciones, competencias y conocimientos técnicos y, por supuesto, no participaba en las mesas de contratación", han aseverado.