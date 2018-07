Ramoncín y Barón Rojo encabezan el Festival La Mar de Ruido de Avilés

Avilés, 30 jul (EFE).- El cantante Ramoncín y el grupo Barón Rojo encabezan el cartel de la próxima edición del Festival La Mar de Ruido que bate récord de participantes, con doce bandas que se subirán al quiosco de El Muelle en tres nuevas noches de música para el verano avilesino.

El festival, uno de los platos fuertes de la programación musical veraniega de la ciudad, se ha convertido en un clásico, con un público fiel en torno a un recinto único, como es el quiosco del parque de El Muelle.

Además de Ramoncín y Barón Rojo, también destacan el ex batería de Status Quo, John Coghlan, o los hispano-británico-mexicanos Jenny and The Mexicats.

La Mar de Ruido tendrá lugar el fin de semana del viernes, 17 de agosto, al sábado (18) y el domingo, 19 de agosto.

Tres noches de música de las que disfrutar de forma gratuita, con la animación de grupos locales, nacionales y llegados más allá las fronteras españolas, todos los días a partir de las 21:00 horas.

El vallecano celebra cuatro décadas sobre los escenarios, 40 años del lanzamiento de ?Ramoncín & WC?, con canciones míticas como ?Hormigón, mujeres y alcohol?, más conocida como ?Litros de alcohol?, y estará acompañado en el escenario por el guitarrista avilesino Julio Gilsanz.

También llevan 40 años recorriendo medio mundo Barón Rojo, los madrileños hermanos De Castro, que se subirán al kiosco de El Muelle por primera vez, inmersos como se encuentran en a gira por América.

Los hermanos Tejedor cerrarán el certamen, en el que participan por primera vez, con sus ritmos folk.