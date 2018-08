Barbón advierte de que la transición energética no se pacta "en 20 minutos"

Oviedo, 1 ago (EFE).- El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, ha asegurado hoy que habría sido "un escándalo" si los jefes del Gobierno español y del Ejecutivo asturiano, Pedro Sánchez y Javier Fernández, respectivamente, hubieran cerrado "en apenas 20 minutos de reunión" un acuerdo sobre transición energética.

Barbón mostraba así su rechazo a las críticas vertidas desde el sector empresarial y los partidos de la oposición por lo que han considerado como una falta de concreción de acuerdos en el encuentro que ambos presidentes mantuvieron el pasado mes en Madrid.

Tras presidir la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE, Barbón ha señalado que la transición energética "exige acuerdos" y éstos no se consiguen "en 20 minutos" y ha recordado que la entrevista que ambos presidentes mantuvieron en La Moncloa era "una primera toma de contacto" tras la llegada al gobierno de Sánchez.

"Me llama la atención que los debates que se hacen luego no existen en la realidad social y yo no voy a valorar la opinión de los empresarios sobre Sánchez y Fernández porque no estoy para jugar a ser opinador y menos de la opinión de los demás", ha advertido.

Barbón ha reiterado su posicionamiento a favor de una transición "pactada y pautada" con todos los agentes implicados y ha pedido que todos "los actores" participen en el debate.

Además, ha asegurado que ha sido el PP quien ha cambiado de dirección "en función de cómo sopla el viento" en materia energética porque desde la FSA "siempre" han dicho lo mismo "antes con la misma intensidad que ahora" y ha incidido en que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy no les oyó hablar "del carbón autóctono y hoy se presentan como sus grandes defensores".

El candidato socialista a las autonómicas del próximo año ha ratificado sus críticas a la "oposición táctica" del PP y a la abstención de Unidos Podemos en el Congreso a los objetivos del déficit.

"Hay que cumplir el objetivo del déficit y la votación fue una auténtica barbaridad, en un debate de tribus de las derechas y hay que sacarles los colores por la votación", ha manifestado.

La Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE ha analizado los dos meses que han transcurrido desde la moción de censura que ha permitido el cambio de gobierno y ha reiterado su compromiso "más feminista" en contra de la "lacra de la violencia de género".

Barbón ha denunciado "la inyección de odio de las dos derechas" en referencia al PP y a Ciudadanos con el fenómeno inmigratorio y ha criticado que sus dos líderes nacionales, Pablo Casado y Albert Rivera, "sólo busquen atacar, degradar y buscar la foto".

Además, ha mostrado su apoyo a la Ley de Memoria Histórica y ha dicho que el dictador Franco tiene que estar "donde quiera su familia, pero no en un espacio público".

El secretario general de la FSA ha destacado también el papel de la socialista asturiana María Luisa Carcedo como Alta Comisionada y ha asegurado que estamos ante un gobierno que "ha hecho bandera en la lucha por los derechos de la infancia".

También se ha posicionado a favor del derecho a decidir en casos de enfermedad grave incurable y dolor insoportable con el control gubernamental en materia de regulación de la eutanasia y se ha mostrado favorable a la reforma impositiva "para que haya un impuesto a la banca para financiar las pensiones".

Al secretario de los socialistas asturianos "no le parece mal" que se implique a los gobiernos autonómicos para la posible transferencia de la competencia para otorgar licencias de vehículos con conductor (VTC) si con ello se solventan "los graves problemas" derivados de la huelga del taxi.

"Quien intenta resolver este problema es el gobierno de España mientras hay gobiernos autonómicos que están de vacaciones", ha apuntado.