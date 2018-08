PP reprocha al Principado su cambio de criterio sobre reforma de financiación

Oviedo, 1 ago (EFE).- El coordinador general del PP de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons, ha criticado hoy la "falta de seriedad y el sectarismo" del Gobierno regional al cambiar de criterio sobre la urgencia de acometer la reforma del modelo de financiación autonómica tras prosperar la moción de censura del PSOE.

En rueda de prensa, Cuervas-Mons ha recordado que el Ejecutivo asturiano venía defendiendo que dicha reforma era "prioritaria" y reprochaba la lentitud del Gobierno del PP al ponerla en marcha y que "lo que era una exigencia ahora ya no lo es".

A su juicio, debería ser esa reforma del modelo la que determinara la capacidad financiera del Principado y no la elevación del techo de gasto rechazada por el Congreso de los Diputados que, según el Ejecutivo regional, hará que Asturias no pueda disponer de los 49 millones adicionales con que habría contado de aprobarse.

"Es mentira, es falso", ha subrayado el dirigente popular tras subrayar que la cuestión no es que el Estado fuese a "regalar" 49 millones de euros a Asturias si no que elevaría el límite de déficit lo que permitiría al Principado endeudarse por esa cuantía.

Para Cuervas-Mons, lo que hace falta es que las comunidades tengan los ingresos suficientes para cubrir sus gastos y no reeditar "una fórmula ya muy gastada con las políticas de Zapatero de más déficit, más deuda y más impuestos".

Además, ha subrayado que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el asturiano se limitan a echar la culpa al PP pese a que perdieron la votación en el Congreso con el voto en contra "de los socios en los que el PSOE se apoyó para llegar a la Presidencia" en la moción de censura, que ha determinado la formación de un Ejecutivo en minoría "y sin apoyos" que ha provocado que España "esté parada".

En la misma línea se ha expresado la diputada del PP por Asturias en el Congreso Susana López Ares, que ha recordado que, además del Congreso, también el Consejo de Política Fiscal y Financiera rechazó la relajación del déficit planteada por el Gobierno.

Según López Ares, el Gobierno ha hecho esta propuesta "basándose en falsedades" dado que, ha asegurado, las autoridades comunitarias no han hecho una comunicación oficial en la que autorizasen a España a incrementar en cinco décimas su limite de déficit hasta 2020.

"Cuando el PP no aprueba esos objetivos de déficit no es que estemos trabajando en contra los españoles sino que decimos que no se merecen mas déficit porque al final es deuda", ha añadido.

Aumentar el déficit, ha apuntado, no supone crecimiento económico y empleo como se demostró, a su juicio, cuando en 2011 "Zapatero huyó del Gobierno porque tenía a este país en crisis" tras una etapa de gasto "descontrolado y desmesurado" basado en un unas políticas que pasaban por incrementar la deuda y los impuestos "que sólo consiguen empobrecimiento, quiebra y crisis".

López Ares ha incidido también en que el propio Gobierno reconoce que ampliar en 5.000 millones el techo de gasto, a los que se sumarían otros 3.000 destinados a la Seguridad Social, obligaría a subir los impuestos por esa cuantía sin que eso supusiera modificar las previsiones de crecimiento fijadas por el anterior Ejecutivo.

El PP va a seguir haciendo una oposición seria, tranquila y exigente, pero que no cuenten con nosotros para destrozar la economía y el bienestar de este país", ha apuntado tras subrayar que medidas como el impuesto a la banca que plantea el Gobierno las sufragarán al final las clases medias, las pymes y los pensionistas.