Venta pide al nuevo Gobierno que no deshaga lo andado en el sector lácteo

La Granda (Gozón), 1 ago.- El secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, ha pedido hoy en La Granda al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez que no deshaga lo andado en los últimos seis años para mejorar el sector lácteo y primario en general en la región.

?La verdad es que el nuevo Gobierno no se destaca por favorecer a Asturias, donde sabemos que principalmente el sector primario, el sector lácteo, tiene gran peso, a partir de ahí lo que espero es que haya un mínimo de responsabilidad para no deshacer lo andado, porque se ha hecho mucho en estos últimos seis años?, ha declarado Luis Venta.

El secretario general del PP de Asturias ha asistido al curso ?Retos para un crecimiento sostenible del sector lácteo? que se celebra en la Escuela de Verano de La Granda.

En ese marco ha defendido los avances logrados con los gobiernos del PP, como la firma de los acuerdos con todas las partes integradas en el sector lácteo, como productores y distribuidores, que es, ha dicho, por donde se debe de seguir.

?Sobre todo con políticas orientadas a que los ganaderos, que son los verdaderos protagonistas, tengan precios razonables para que sus explotaciones sigan siendo rentables, ya que, de lo contrario, no podrán continuar con su actividad?, ha precisado.

Venta ha compartido con el presidente de ASAJA, Ramón Artime, la impresión de que el sector vive un momento tranquilo, ya que reconoce que es cierto que ?hay un cierto optimismo sobre cómo va el tema de los precios?.

El dirigente popular ha defendido las políticas de apoyo al sector, no sólo desde el punto de vista de las subvenciones, a las que no hay que renunciar, si no a las tendentes a reestructurar el sector para que sea pujante en Asturias y en España.