CCOO y UGT califican de "lacra social inaceptable" la siniestralidad laboral

Oviedo, 2 ago (EFE).- CCOO y UGT han calificado de "lacra social inaceptable" la siniestralidad laboral que vive Asturias, a raíz del del fallecimiento, el pasado lunes, de un joven de 31 años en la "Y" cuando iba de camino al trabajo en Arcelor.

"No es aceptable que en un país como España se produzca 600 accidentes mortales cada año, es decir, más de 2 accidentes mortales al día, cuando todos los estudios confirman que 7 de cada 10 accidentes de trabajo, se podrían evitar" han señalado los sindicatos en un manifiesto que han leido en una concentración de protesta llevada a cabo hoy en Oviedo.

Durante la concentración han portado una pancarta que rezaba "Ni un muerto más en el trabajo" y una silueta representando al fallecido, al que han guardado cinco minutos de silencio

Ambos sindicatos afirman que la "normativa de prevención" no se está cumpliendo porque si no, "no se alcanzarían estas cifras y exigen "sanciones y penas" por el incumplimiento de la misma.

También, han pedido al Gobierno del Principado y a la administración pública que dotar de medios y personal técnico al Instituto Asturiano de Prevención Riesgos Laborales (IAPRL).

"La falta de inversión en prevención sale muy cara; las empresas pierden productividad, la seguridad social recursos y los trabajadores pierden su salud e incluso su vida" han recalcado.

Según fuentes sindicales, Asturias lleva registrados once fallecidos en siniestros laborales y 5 en "in tinere" (accidente de tráfico durante el trayecto al trabajo o viceversa) en menos de un mes y medio.