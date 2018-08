Un centenar de trabajadores se concentra en la cárcel contra las agresiones

Oviedo, 2 ago (EFE).- Un centenar de trabajadores del Centro Penitenciario de Asturias se han concentrado esta mañana a las puertas de la prisión para escenificar su protesta por la treintena de agresiones de las que han sido víctimas los funcionarios en el último año y exigir la adopción de medidas de protección para el colectivo.

La concentración ha sido convocada en unidad de acción por los sindicatos CCOO, Acaip y UGT para dejar patente la necesidad ?urgente? de modificar el protocolo de actuación contra las agresiones, al considerar que se ha demostrado que ?es insuficiente y no da respuesta a la grave situación que se da actualmente en las cárceles, donde hay una media de una agresión por día?.

Chema López, representante de CCOO, ha asegurado a Efe que los funcionarios están sufriendo ?una escalada de agresiones y sólo en el último año se ha incrementado en un 60 por ciento en Asturias?.

La plantilla de la prisión asturiana está cada vez ?más envejecida, con una media de edad superior a los 55 años y muy mermada, con más de 60 plazas sin cubrir?, ha explicado.

A las agresiones físicas se suman los insultos y vejaciones que, a diario, reciben los funcionarios, a quienes no se les ofrece una solución factible porque ?sólo se abordan las consecuencias y no las causas y éstas no se resuelven con más porras?, señala.