El PSOE reprocha a Casado que utilice el dolor de las víctimas del terrorismo

La Camperona, 5 ago (EFE).- La secretaria de la UE del PSOE, Iratxe García, ha reprochado hoy al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, "el pupilo de Aznar", que utilice de forma irresponsable "el dolor de las víctimas" del terrorismo para atacar al Gobierno.

García ha lamentado que el PP, en lugar de optar por una oposición que sirviera para construir país, lo haya hecho por apoyarse "en el miedo y en los populismo" al hacer "bandera" en su discurso de un posible traslado de presos de ETA al País Vasco.

El acercamiento de los presos de la organización terrorista a cárceles vascas, ha apuntado, "no es un beneficio penitenciario", algo que, a su juicio, debería tener claro "un pupilo de Aznar" dado que su Gobierno trasladó en 1999 a más de un centenar de reclusos.

García, que preside la delegación socialista en el Parlamento Europeo, ha hecho estas afirmaciones durante su participación en el homenaje anual que el PSOE asturiano rinde a sus ocho militantes -siete hombres y una mujer- asesinados hace ochenta años en la mina de La Bornaína por un grupo de falangistas.

Para la dirigente socialista, este acto, que coincide además con el aniversario del asesinato en Madrid de las Trece Rosas, "representa los valores más emotivos del socialismo" que ahora defiende un gobierno "que ha devuelto la esperanza a millones de personas".

Así, ha subrayado, el Ejecutivo "del cambio" que lidera Pedro Sánchez, con decisiones como la de acoger a los 600 refugiados "que huían de la muerte" a bordo del Aquarius, ha devuelto a España "la dignidad, que no se representa sólo en una tela que sea una bandera".

A esta medida, ha indicado, se añade la decisión ya tomada por el Gobierno de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos "como mandató el Congreso" dado que, ha subrayado ante familiares de los asesinado en La Bornaína, "la reconciliación sólo será posible cuando se devuelva la dignidad a los que la perdieron"

La dirigente del PSOE ha traslado además al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el "no rotundo" del PSOE a la vía unilateral que defiende para Cataluña al considerar que la única posible "es el diálogo y ser capaces de encontrar espacios de convivencia".

En el tradicional acto de La Camperona ante el restaurado panteón que recuerda a los socialistas fallecidos ha intervenido también el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, que ha incidido en que la reforma que se plantea para la Ley de Memoria Histórica no busca "reabrir heridas ni hacer renacer rencores sino hacer sólido" el sistema democrático español.

"En un momento en el que la democracia está asentada es una cuestión de justicia sacar los restos del tirano de una propiedad de todos. No merece estar enterrado en un espacio público", ha apuntado tras incidir en que entregar sus restos a su familia para que lo entierre "donde quiera" supone mostrar un respeto que Franco no tuvo con víctimas de las que aún no se sabe donde están enterradas.

Barbón, que en mayo de 2019 sustituirá a Javier Fernández al frente de la candidatura autonómica del PSOE en Asturias, ha advertido además de que, pese a que algunas sedes de su partido hayan sido empapeladas con pasquines contra el traslado de los resto de Franco, "ni la ultraderecha ni sus cómplices" va a hacer "callar" a los socialistas "como no lo hizo la represión ni el exilio".