Moriyón pide "rastreo" para constatar si hay contratos con caso "Enredadera"

Gijón, 6 ago (EFE).- La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha pedido un "rastreo exhaustivo" en el consistorio que determine si el Ayuntamiento adjudicó contratos a empresas relacionadas con la trama "Enredadera".

En declaraciones a los periodistas, tras la celebración de la ofrenda a Jovellanos, la regidora ha reclamado a varios servicios del consistorio informes para constatar si se produjo alguna adjudicación y "si la hubiese" conocer en qué circunstancias y quiénes compusieron las mesas de contratación.

"No he tenido ningún contacto político con las personas que aparecen en los medios de comunicación" ha apuntado antes de sostener que, a día de hoy, no le consta ningún requerimiento por parte del juzgado.

Moriyón ha dicho que "se atenderá, según el reglamento" las peticiones de información de la oposición sobre esta asunto, aunque ha recordado que "los concejales tiene una acceso a todos los expedientes de contratación en el momento que lo estimen oportuno".