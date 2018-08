Foro critica retraso en el desarrollo de la ley de autoridad del profesorado

Oviedo, 7 ago (EFE).- El presidente de Foro, Pedro Leal, ha acusado hoy al Gobierno regional de no respaldar a los docentes asturianos al demorarse más de cinco años en desarrollar la ley de Autoridad del profesorado aprobada por la Junta General en 2013.

En un comunicado, Leal recuerda que el PSOE se opuso a esa normativa "y desde entonces no ha procedido a desarrollar reglamentariamente, a pesar de tener esa facultad de habilitación normativa conforme a lo establecido en la ley".

A su juicio, resulta "patente" que los cambios que sufre la sociedad "inciden inevitablemente en las instituciones y que en los últimos años ha tenido como consecuencia la pérdida de autoridad del profesor en su ámbito de actuación profesional en un proceso constante de deterioro en los últimos años".

Además, considera "lamentable" que 40 años después de aprobarse la Constitución desde el PSOE "no se respeten las leyes legítimamente aprobadas y emanadas de los órganos legislativos representativos de la sociedad, sobretodo cuando éstas no son de su agrado, lo que es una desconsideración no sólo hacia los docentes, sino también a la sociedad asturiana".