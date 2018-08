Asturias emplaza al Gobierno a liderar reforma de la financiación autonómica

Oviedo, 8 ago (EFE).- El Gobierno asturiano ha solicitado una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar el problema de la liquidación del IVA de 2017 como el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica en el que el liderazgo corresponde al Ejecutivo central.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo del Gobierno, su portavoz, Guillermo Martínez, ha incidido en que el Ejecutivo autonómico siempre ha sido "muy claro" en sus posiciones y ha actuado con lealtad institucional al margen de la orientación política del Gobierno central.

"El sistema de financiación está agotado y así se lo trasladó Javier Fernández al presidente del Gobierno; debió ser revisado hace años y ahora debe encauzarse y abordarse a ser posible en esta legislatura", ha apuntado el consejero asturiano.

Así, ha subrayado, debe ser el Gobierno el que traslade una propuesta a las comunidades autónomas y que, a partir de ahí, se inicie un proceso de diálogo multilateral para buscar un acuerdo.

En el encuentro con Montero, Asturias planteará además la necesidad de resolver el problema generado con la liquidación del IVA de 2017, del que las comunidades autónomas sólo recibirán las cuantías correspondientes a once de los doce meses del año lo que, en el caso del Principado, supone un quebranto de entre 70 y 75 millones.

Esta circunstancia se producirá por la aplicación de un decreto ley aprobado por el anterior Gobierno y el Principado solicitará que el Ministerio de Hacienda "flexibilice" la interpretación de dicha normativa o la modifique dado que supone una merma "importantísima" en la capacidad financiera de las comunidades autónomas.

"Es un dinero que nos corresponde, que es nuestro. No pedimos que nos den 75 millones más si no que no se nos quiten", ha añadido tras criticar también "al frente del no", en alusión al PP, Podemos y Ciudadanos, por haber bloqueado en el Congreso la elevación del techo del gasto propuesta por el Gobierno.

Al impedir que las comunidades puedan incrementar su techo de déficit en dos décimas para 2019 se priva a Asturias de disponer de 49 millones de euros adicionales, ha advertido, a la vez que ha emplazado a esas formaciones a modificar su postura y a actuar "pensando más en los intereses de los ciudadanos que en los suyos".

Asimismo, ha reclamado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP se manifiesten con claridad en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera a favor del incremento del techo de gasto y de la flexibilización de los objetivos de déficit público.