Campo: "Los robots nos llevarán a un mundo laboral más desigual"

Avilés, 8 ago (EFE).- El director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Juan Carlos Campo, ha declarado hoy en La Granda que hay una cierta coincidencia entre los expertos sobre que la llegada de robots al ámbito laboral nos llevará a un mundo más desigual, ya que los puestos de trabajo menos cualificados quedarán absorbidos.

Esa absorción de los puestos menos cualificados por máquinas hará que sus ocupantes sean todavía más degradados en el ámbito laboral, mientras que la gestión de esos robots y del conocimiento en general quedará destinada para una especie de élite, ha explicado Campo en declaraciones a Efe.

El profesor dirige en la Escuela de Verano de La Granda el seminario titulado "Tecnologías que cambiarán nuestro mundo e impacto socioeconómico", que cuenta con la participación varios expertos en la materia.

"Hay mucha incertidumbre sobre cuál puede ser el efecto que tendrán los robots pero hay un cierto consenso en que nos llevará a un mundo más desigual", ha indicado el director del curso.

Lo que sí parece que va a suceder en un futuro inmediato, como ya sucede en muchos casos, es que el trabajador no va a tener una formación puntual, como puede ser cursar unos estudios universitarios, si no que esa instrucción deberá ser continuada para que la persona no quede descolocada, ha explicado.

"Vamos a modelos de formación continua durante toda la vida porque quedarse descolocado es peligroso a nivel personal", ha indicado Juan Carlos Campo, que ha precisado que eso ya ocurrió en la pasada crisis en la que algunos trabajadores no han tenido capacidad de adaptación.

Los ponentes del curso hablan de las expectativas y la estrategia en la industria, las oportunidades y retos de la inteligencia artificial, el impacto de blockchain/big data o los robots.

Muchos de estos aspectos ya están presentes muy cerca de La Granda donde se celebra el curso, como es el Centro de Investigación y Desarrollo de ArcelorMirttal, que el profesor ha calificado como "una de las joyas de la investigación no sólo de Asturias si no a nivel nacional".

"Es toda una esperanza de futuro para todos porque la suerte es que el valor añadido no para de crecer y es un buen exponente de muchas de las cosas que estamos tratando en este curso", ha subrayado Juan Carlos Campo.