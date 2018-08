La Grapa Black Music Festival protagoniza próximo capitulo musical de Avilés

Avilés, 8 ago (EFE).- El IV La Grapa Black Music Festival protagoniza el próximo capítulo de la programación musical del verano avilesino con Martha High encabezando el cartel, que actuará el próximo sábado con su grupo The Soul Cookers en el parque de El Muelle.

El programa cuenta con algunas de las mejores bandas españolas de música negra, como JP Bimeni & The Blackbelts, Watchout, The Slingshots, The Agapornis y Aretha Soul Divas & The Silverbacks.

Diferentes DJ's pincharán antes de cada concierto y en el cambio de bandas, además, el sábado se ha preparado una sesión vermú y otra de tarde.

Pasado mañana, viernes, 10 de agosto, y el sábado 11, los aficionados a la música negra, al soul, al blues, al funk o al rythm and blues tienen una cita en Avilés, en este certamen que la organización considera que se ha convertido en indiscutible en el norte de España y una de las referencias del país.

Martha High, una de las reinas del soul, desplegará su carisma y su inconfundible voz, tantos años junto a James Brown, como cabeza de un cartel que se completa con algunas de las mejores bandas nacionales que hacen suyos los sonidos de la música negra.

El festival mantiene el viernes su horario habitual, con comienzo a las 21:00 horas en el parque de El Muelle, pero el sábado la música comenzará pronto, con una sesión vermú a las 13:30 horas, y una sesión de tarde, a partir de las 20:00 horas, que servirán de aperitivo a los platos fuertes, a partir de las 21:00 horas.