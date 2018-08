XSP pide a Foro rescindir contrato con empresa vinculada a "Caso Enredadera"

Gijón, 8 ago (EFE).- El grupo municipal de Xixón Sí Puede ha exigido al Ayuntamiento de Gijón que rescinda el contrato con la empresa Aralia, encargada del servicio de ayuda a domicilio, por los "incumplimientos" del pliego de condiciones tras conocerse su presunta relación con la trama del "caso Enredadera".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias junto al grupo parlamentario Podemos, ha dicho que existen elementos "más que suficientes" para la finalización del contrato.

Según ha apuntado, las trabajadoras del servicio no disponen de descanso, no pueden acceder a sus nóminas y no hay personal suficiente en materia de coordinación.

La edil de la marca local de Podemos ha pedido explicaciones al gobierno local sobre los motivos que le llevan a seguir manteniendo en vigor el contrato.