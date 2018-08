Foro dice que conversaciones sobre Cascos son ajenas al caso Enredadera

Oviedo, 9 ago (EFE).- El presidente de Foro, Pedro Leal, ha señalado hoy que "no es correcto utilizar información de conversaciones ajenas que nada tienen que ver con lo que se está investigando", al ser preguntado sobre posibles vinculaciones del secretario general del partido, Francisco Álvarez Cascos, con el caso Enredadera.

Conversaciones intervenidas por la Policía al empresario Ángel Luis García "El Patatero", socio de José Luis Ulibarri, detallan supuestos contactos con el exministro Francisco Álvarez Cascos y el experto designado por Castilla y León para la financiación autonómica y exconsejero asturiano, Jaime Rabanal, para tratar de influir en Asturias.

Se trata de un diálogo interceptado el 12 de septiembre de 2017, entre el empresario y el exjefe de los Bomberos de Oviedo, José Manuel Torres, a quien explica que ha quedado a comer con "Francisco", lo que es interpretado por el informe de la Policía al que ha tenido acceso EFE como una referencia a Francisco Álvarez Cascos, "para dar un repaso a toda Asturias y a todo".

"no voy a entrar en "pormenores" porque no son objeto esas conversaciones de la trama en cuestión", ha señalado Leal que ha incidido en que "cada uno responde de actos propios en los que participe directamente pero no puede responder de los pensamientos ajenos".

En su opinión, es normal dar información cuando se pide o se solicita adecuadamente en la medida de lo que cada uno puede hacerlo, pero "nadie, salvo que tenga las facultades de pitoniso o pitonisa o mentalista está en condiciones de averiguar lo que piensa una tercera persona con la información que se proporciona de una manera legal".