El tripartito discrepa sobre el grado de Deportes

Oviedo, 9 ago (EFE).- El Grupo Municipal Socialista y su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Oviedo, Somos-Oviedo, mantienen dos planteamientos diferentes sobre la implantación del grado de Deportes y la sede que debe albergar su facultad.

La alcaldesa en funciones, la socialista Ana Rivas, ha asegurado que el consistorio trasladó a la Universidad de Oviedo el acuerdo plenario donde sostenía que la institución académica debía ser la competente para decidir la ciudad donde se implantase el grado de Deportes y ha defendido que esta decisión no la debe tomar ni el Ayuntamiento, ni el Principado.

Rivas ha dicho hoy que la universidad debe mirar cuáles son sus recursos y dónde es más conveniente instalar su sede para sus intereses, y ha sostenido que el consistorio ovetense no puede involucrarse en una decisión que no le corresponde, ya que no sería un planteamiento "correcto".

El acuerdo plenario se trasladó en su momento a la institución académica y esto no puede servir, según ha asegurado Rivas, para romper la unidad que tiene que desembocar en la creación del área central metropolitana.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que la universidad lleva el nombre de la ciudad de Oviedo "esté donde esté", y por tanto el mayor prestigio es que la institución académica tenga su red "por todas partes" y si desde el ayuntamiento defienden que haya un área metropolitana, la tendencia debe ir hacia la búsqueda de las sinergias y no hacia los enfrentamientos.

Rivas ha incidido en que en el área central viven casi el 80 por ciento de la población asturiana y Asturias necesita esas sinergias y colaboración.