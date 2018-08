Podemos critica que el Plan de Retorno del Talento sólo diese dos ayudas

Oviedo, 11 ago (EFE).- Podemos Asturies ha asegurado hoy que el Plan de Retorno del Talento ha sufrido un nuevo fracaso por una "pésima gestión" del Gobierno asturiano ya que "sólo dos de los 1.231 asturianos que volvieron al Principado pudieron acogerse a ese programa" este año.

Según el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, si en 2016 no hubo solicitudes y en 2017 no se concedió ninguna ayuda, este ejercicio sólo han conseguido la vuelta de dos profesionales cualificados en I+D+i cuando las previsiones del Gobierno eran conseguir la vuelta de una veintena.

En su opinión, este plan discrimina a aquellos que quieren volver y el Gobierno no está actuando de forma eficaz para conseguir el "retorno de la descomunal cifra" de asturianos residentes en el exterior, que podrían ser "muchos más" de los 131.757 que reflejan los datos oficiales y que no incluyen a los que no se han empadronado en el exterior.

Para Ripa, los datos de los planes de retorno "son ridículos comparándolos con la cifra de emigrantes e, incluso, con la de retornados", y "da dolor y tremenda vergüenza que el Principado, tras tres años realizando convocatorias de retorno del talento, sólo haya conseguido que vuelvan dos personas".

Ripa ha anunciado que, ante estos resultados, su grupo parlamentario preguntará e intepelará al Ejecutivo asturiano sobre la ejecución de este plan.