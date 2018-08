Nahuel Valentini deja de ser jugador del Real Oviedo

Oviedo, 14 ago (EFE).- El defensa argentino Nahuel Valentini deja de ser futbolista del Real Oviedo después de que el club anunciara que se rescindía el contrato que unía hasta este martes a ambas partes, decisión que se dilató en el tiempo y que llega semanas después de que el central supiera que no entraba en los planes del técnico, Juan Antonio Anquela, aún teniendo contrato con la entidad azul hasta 2019.

Valentini, que disputó sólo 395 minutos la pasada campaña, sigue los pasos de Pucko, que finalizaba su relación laboral con el conjunto azul hace unos días, y abandona la disciplina carbayona pese a la intención de este por seguir vinculado a ella.

El jugador, que no fue citado para empezar la pretemporada con el grupo, inició su preparación en solitario en las instalaciones de El Requexón al margen de sus compañeros, opción que no llevó a termino el único futbolista que queda con contrato y que no cuenta para Anquela tampoco, Hidi, al que no se ha visto por Oviedo aún.

El defensa, que llegó la pasada campaña y tenía cerrado un contrato de dos temporadas, pone punto y final así a una experiencia profesional en Oviedo que le deja en su currículum tan sólo siete partidos como carbayón y que no cumplió las expectativas ni del argentino ni del cuerpo técnico.

El club le desea a Valentini en la nota de prensa pertinente "toda la suerte en su nuevo futuro profesional" y agradece los servicios del central reconociendo su "entrega y profesionalidad" durante la pasada campaña.