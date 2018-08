Foro reclama más medidas de prevención de accidentes agrícolas y ganaderos

Oviedo, 16 ago (EFE).- La diputada regional de Foro Carmen Fernández ha asegurado hoy que el Gobierno del Principado no hace nada para favorecer la prevención y ayudar a que disminuyan los accidentes laborales de agricultores y ganaderos.

?Es necesario formación específica a los jóvenes agricultores sobre el uso de herramientas y, a su vez, ayudas para mejorar la seguridad de maquinaría antigua?, ha señalado la parlamentaria en un comunicado

Según Fernández, las estadísticas, aún siendo llamativas por su cantidad, no recogen todos los accidentes agrarios ya que "muchos son de familiares que ya no cotizan a la Seguridad Social y no dejan rastro".

En su opinión, todos los días hay más de un accidente agrario en Asturias y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos "no toma ninguna medida?.