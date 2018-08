Lizoain: "El primer objetivo es la permanencia y cuanto antes se logre mejor"

Alcorcón , 16 ago .- El portero canario Raúl Lizoain, que se ha incorporado esta semana a la disciplina del Alcorcón, dijo este martes que el "primer objetivo" con su nuevo equipo es la "permanencia y cuanto antes se logre mejor".

Lizoain, de 27 años, se formó en el Unión Viera hasta su fichaje en 2009 por la UD Las Palmas, con la que debutó el 26 de noviembre de 2011 con su primer equipo, en Segunda, frente al Huesca.

Desde entonces, siempre en el primer equipo, defendió los colores de la UD Las Palmas aunque no tuvo demasiada continuidad en la portería amarilla. Solo disputó 76 partidos oficiales en siete temporadas en las que celebró un ascenso a Primera (2015) y vivió un descenso a Segunda (2018).

Sin sitio en Las Palmas, Lizoain rescindió este verano el contrato que le unía al conjunto canario y libre para decidir su futuro ha optado por aceptar la oferta del Alcorcón, al que llega para suplir a Casto Espinosa.

"Estoy muy contento estos primeros días por el trato de los compañeros, el club y por haberme acogido de esa manera. Estoy feliz de estar aquí y empezar una nueva etapa", dijo Lizoain, que agradeció al club su "apuesta" por él.

"Me gustó lo que me propusieron y no me lo pensé", confesó el guardameta canario, que habló sobre los objetivos que se marca esta temporada con el equipo.

"El primer objetivo es la permanencia, que es lo que todos queremos y cuanto antes lo consigamos mucho mejor. Hay que ir partido a partido. En lo personal quiero ayudar al equipo en lo que me toque y estaré contento de aportar porque ya soy un alfarero más", comentó Lizoain, en su presentación oficial.