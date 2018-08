Sabas: Nos dan por derrotados pero vamos a intentar cambiar esa idea

Mérida, 17 ago (EFE).- El entrenador del Extremadura UD., Juan Sabas, ha dicho hoy en rueda de prensa que "todo el mundo" da por derrotado a su equipo cuando ni siquiera se han puesto aún "la camiseta" de la competición, "una mentalidad" que, según ha añadido, "vamos a intentar cambiarla".

Tras reconocer que la pretemporada ha sido "larga y dura", con unos resultados "que no han sido todo lo bueno que podíamos esperar", Sabas ha asegurado que "eso no es sinónimo de que no vayamos a hacer las cosas bien".

Sabas ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido que el Extremadura UD disputará frente al Oviedo, y con el que regresa a la Liga 123 tras casi 18 años después, con los mismos colores aunque con distinta denominación a su antecesor, el CF Extremadura.

Con "ilusión ante esta nueva y exigente etapa", Sabas se lleva a Oviedo a un total de 18 jugadores, en una lista en la que no están varios lesionados, como el defensa Borja García, y el sancionado Enric Gallego.

Sabas se lleva a Álvaro Fernández y Manu García como porteros; Aitor Fernández, Nicolás Delmonte, José A. Pardo, Alex Díez, Marcelo Djaló, Juan Antonio Díaz "Kiki" y Carlos Pomares para la zona defensiva; Alex Barrera, Samuel Manchón, Diego Capel y Borja Granero para pivotar el juego en el centro del campo, y como delanteros figuran Carlos Valverde, Kike Márquez, Willy Ledesma, Álvaro Romero y Vincenzo Rennella.

Las lesiones, según ha apuntado, "nos han trastocado muchos planes", aunque ha expresado su confianza "en invocar el espíritu de equipo con el que se logró el ascenso".

Con varios jugadores aún en la plantilla azulgrana con los que ya no se cuenta para esta temporada, Sabas ha afirmado que mientras estén trabajando con el equipo se les tratará "con el respeto que se merecen como profesionales", aunque ha reconocido que ello ha generado "alguna situación tensa" que confía en que se solucione con varias bajas en breve.

Por su parte, el defensa José Antonio Pardo ha manifestado en la misma rueda de prensa que son conscientes de que van a "sufrir" en el estadio Carlos Tartiere, si bien se ha mostrado esperanzado de "conseguir ser un bloque, correr y ser humildes, y mantener la identidad" para salvar el partido.

"Salimos con un punto y hay que defenderlo", ha agregado.