Javi Fuego pasa por el quirófano por unos pequeños problemas en su rodilla

Villarreal , 18 ago .- El centrocampista del Villarreal, Javi Fuego, ha sido intervenido en su rodilla derecha para solventar unas molestias que padecía desde hace unas semanas, informaron fuentes del club castellonense.

Fuego fue sometido a una artroscopia en el hospital Quirón Salud de Barcelona por el doctor Cugat, ya que el futbolista sufría desde hace tiempo una inflamación de su rodilla, por lo que ha sido necesario la limpieza mediante una artroscopia.

En un principio se espera un mínimo de cuatro semanas de baja para el futbolista, siempre y cuando no aparezcan problemas en este periodo.

Cabe recordar que Javi Fuego ya estaba en periodo de recuperación de una intervención parecida, otra artroscopia que se le realizó en su tobillo derecho este mismo verano, problema del que el futbolista ya estaba la recta final de su recuperación, tras no poder trabajar en la pretemporada junto al resto de sus compañeros.

El centrocampista asturiano llegó al Villarreal en el pasado mercado invernal, con la idea de sustituir a Bruno Soriano, al no tener fecha de regreso clara el capitán, pero su aportación no ha sido por ahora de peso, al no tener minutos con asiduidad y padecer algunos problemas físicos como los actuales.