Venta : El 'demonio' Sánchez echa fuego al infierno fiscal de Asturias

Oviedo, 19 ago (EFE).- El secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, ha asegurado hoy que la reforma fiscal anunciada por el Gobierno, supone que "el demonio Pedro Sánchez venga a echarle más leña al fuego al infierno fiscal asturiano".

En declaraciones remitidas por el PP durante su asistencia al certamen de la Huerta de Posada de Llanes, Venta ha apuntado que "tras asaltar el poder" con la moción de censura, el PSOE pretende ahora "asaltar las carteras de la clases medias españolas".

"No vamos a transigir para que venga el PSOE, impulsado por sus socios podemistas y radicales a echar leña al infierno fiscal de Asturias", ha añadido el dirigente popular, que ha incidido en que se trata de "políticas dañinas para España y para Asturias".

Según Venta, el PP no se conforma con que el Gobierno se plantee ahora "equilibrar el impuesto de sucesiones" dado que aspira a que Asturias "no se iguale a los peores sino a los mejores, a los que no tienen impuesto de sucesiones" y "peleará porque eso sea una realidad".

Además, ha criticado que un PSOE "voraz a la hora de subir los impuestos" anuncie "que va a cerrar las térmicas cuanto primero mejor y que se acabó el diesel" y que, un día después, el secretario de Estado de Medio Ambiente anuncie un incremento de la presión fiscal a través de tributos vinculados al medio ambiente.