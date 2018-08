EFE ASTURIAS - 21 AGO

Llanes (EFE).- Varios centenares de personas se han sumado hoy al homenaje convocado por IU en memoria de su concejal en el Ayuntamiento de Llanes, Javier Ardines, asesinado el pasado jueves junto a su domicilio, y para el que la coalición ha pedido "justicia" y evitar especulaciones sobre el origen de la agresión.

SALARIOS PENSIONES

La pensión media de jubilación supone el 70% del salario medio en Asturias

Madrid (EFE).- La pensión media que reciben los jubilados en España representa el 58,5 % del salario medio nacional que perciben los trabajadores en 2018, una tasa que ha mejorado en más de 10 puntos en la última década y que en el caso de Asturias se sitúa en el 70,1 por ciento.

GASPAR LLAMAZARES

Llamazares decidirá "en los próximos meses" si ficha a candidatos para Actúa

Madrid (EFE).- El líder de Izquierda Abierta y diputado del parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, decidirá "en los próximos meses" si ficha candidatos para su nueva plataforma, Actúa, y ha asegurado que no se irá de Izquierda Unida excepto que lo "echen" y vea que su sector sigue siendo "excluido".

CASO ENREDADERA

XSP pide comparecencia de Cascos en la comisión del "caso Enredadera"

Gijón (EFE).- El grupo municipal de Xixón Sí Puede ha pedido la comparecencia de 22 personas en la comisión de investigación creada sobre el "caso Enredadera", entre las que se encuentra el secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos.

GIJÓN MUNICIPAL

El PP pide la comparecencia de Moriyón en el pleno por el "caso Enredadera"

Gijón (EFE).- El portavoz del grupo municipal del PP de Gijón, Pablo González, ha registrado hoy la solicitud de comparecencia de la alcaldesa Carmen Moriyón en el pleno ordinario del mes de septiembre para que dé explicaciones sobre el denominado "caso Enredadera".

OVIEDO MUNICIPAL

S. Ramos atenderá decisión de servicios jurídicos para gestionar chiringuitos

Oviedo (EFE).- El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, ha asegurado hoy que no adoptará acuerdo alguno en las bases de los chiringuitos si los servicios jurídicos municipales no amparan las decisiones con sus informes técnicos porque no quiere prevaricar.

CULTURA EXPOSICIÓN

El Bellas Artes incorporará 12 de las 33 obras donadas por Arango

Oviedo (EFE).- Doce de las treinta y tres obras que conforman la exposición integrada por la donación realizada por el empresario astur-mexicano Plácido Arango al Museo de Bellas Artes de Asturias se incorporarán a la colección permanente de la pinacoteca tras la clausura de la muestra el próximo domingo.

GASTRONOMÍA QUESO

La puja por el mejor queso Cabrales batirá el récord de participantes

Oviedo (EFE).- El XLVIII certamen del queso de Cabrales que se celebrará el próximo domingo en Arenas de Cabrales batirá este año el récord de participantes en la subasta por el mejor producto, una puja en la que participarán establecimientos hosteleros de Asturias, Madrid, Mallorca, Granada y Toledo.

FESTIVAL CINE

FICX y Festival de San Sebastián se unen para crear un ciclo cinematográfico

Gijón (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) iniciará en su 56ª edición una colaboración con el Festival de San Sebastián para mostrar cinco destacados títulos del cine internacional de 2018 seleccionados por el certamen donostiarra.

SUCESOS GIJÓN

Dos detenidos por robar en pisos de Gijón haciéndose pasar por comerciales

Gijón (EFE).- La Policía Nacional ha a dos hombre de 32 años por hacerse pasar por comerciales de una empresa de telefonía y televisión para poder acceder a varias viviendas en Gijón y sustraer efectos de valor, informó hoy este cuerpo.