El PP pide la comparecencia de Moriyón en el pleno por el "caso Enredadera"

Gijón, 21 ago (EFE).- El portavoz del grupo municipal del PP de Gijón, Pablo González, ha registrado hoy la solicitud de comparecencia de la alcaldesa Carmen Moriyón en el pleno ordinario del mes de septiembre para que dé explicaciones sobre el denominado "caso Enredadera".

En un comunicado, ha asegurado que el PP se ha visto "obligado" a pedirla ante la "fallida comparecencia" de la regidora en la sesión plenaria extraordinaria sobre esta trama, en la que "no contestó a ninguna de las preguntas de la oposición".

"No sacamos nada en claro, porque el equipo de Gobierno no concretó nada, no dio ninguna explicación", ha apuntado.

El popular ha explicado que esta nueva comparecencia tendrá "unas reglas de juego distintas" que evitarán que la alcaldesa "se escabulla y se esconda tras sus concejales" y la obligarán a contestar "a una batería de preguntas concretas".

"La intuición nos hace pensar que en este caso de corrupción se esconde mucho más de lo que está a simple vista, estamos conociendo la punta del iceberg", ha concluido.