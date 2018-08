Ramos atenderá decisión de servicios jurídicos para gestionar chiringuitos

Oviedo, 21 ago (EFE).- El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, ha asegurado hoy que no adoptará acuerdo alguno en las bases de los chiringuitos si los servicios jurídicos municipales no amparan las decisiones con sus informes técnicos porque no quiere prevaricar.

El edil ha explicado que ni él ni sus compañeros van a prevaricar ante la falta de seguridad jurídica que supone la falta de esos informes que les respalden.

Rivi ha salido al paso de las críticas vertidas desde otros grupos del tripartito, como Somos, o de la Asociación ""ChiringuitosSocialesSí" y ha indicado que las fiestas de San Mateo son "muy excitantes"y esa "excitación" es la que hace que la gente "se implique" en los festejos y que las distintas entidades y partidos políticos presenten sugerencias muy variadas.

"Todas las propuestas son tendentes a la participación y con una seguridad jurídica que el fuego amigo no nos lleve por delante", ha enviado como mensaje a sus socios de Somos en el gobierno del tripartito ovetense.

Sánchez Ramos ha comentado que, de todas sus propuestas, sólo ha conseguido llevar adelante la ampliación de cuatro chiringuitos nuevos y ha lamentado no haber tenido el apoyo de las personas que tienen que elaborar los informes técnicos, por lo que no quiere perjudicar a terceros.

La Comisión de Cultura que iba a reunirse esta mañana para analizar la publicación de las bases para la instalación de nuevos chiringuitos y que la concesión de los espacios sea para cuatro años ha sido aplazada hasta mañana por un error material en la convocatoria, según ha anunciado el concejal.

El aplazamiento de la reunión ha suscitado las críticas del Partido Popular, que a través del edil Gerardo Antuña ha mostrado su sorpresa por haber conocido su suspensión hasta dentro de 24 horas tan solo diez minutos antes de la hora prevista para su celebración.