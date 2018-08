El PP aboga por un cambio de modelo de organización del concurso hípico

Gijón, 22 ago (EFE).- El Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón, por medicación de su concejal Manuel del Castillo, ha abogado hoy por el "cambio de modelo en la organización del concurso hípico gijonés ya que el actual se ha quedado totalmente obsoleto".

Del Castillo ha culpado al equipo de gobierno de esta situación, por mantener un tipo de organización que, según ha dicho, ya no se utiliza en ningún concurso europeo.

"El mundo de la hípica ha evolucionado mucho en los últimos años pero en Gijón no ha sido así y la consecuencia es que este año tendremos un concurso de 5 estrellas que no es clasificatorio para nada por lo que no vendrán ni los mejores jinetes ni los mejores caballos", ha manifestado

El concejal popular ha sido especialmente crítico con la gestión comercial asegurando que "no se puede organizar un concurso internacional con patrocinadores locales, hacen falta firmas potentes" y ha recordado cómo hace unos años el Ayuntamiento, también bajo el mandato de Foro, delegó la organización en una empresa especializada como es Oxer Sport, "pero por discrepancias solo organizó una edición".

Del Castillo también alberga dudas del resultado que pude dar el acuerdo firmado por el Ayuntamiento con la empresa In2strides para la organización del concurso del próximo año "porque ésta es una empresa que lleva la parte técnica pero no la comercial".

No obstante, sí que se ha mostrado partidario de que sea una empresa especializada la que se haga cargo de todos los aspectos, incluido el comercial, de la organización del concurso.

"Hay que apostar por un modelo de acuerdo a lo que se está haciendo en el resto de concurso del mundo y para ello hay que empezar a trabajar desde el mismo momento en que acabe el concurso de este año", ha manifestdo el concejal.

Del Castillo sí se ha mostrado de acuerdo con la reducción de seis a cinco días de la duración del concurso porque se adapta a lo normal en el resto de Europa, pero ha rechazado que esta reducción también conlleve la de 50.000 euros en el apartado de premios.

El Concurso de Saltos Internacional Oficial de España tendrá lugar en el hipódromo de Las Mestas entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre con la disputa de la Copa de Naciones el día 31 de agosto para finalizar el día 2 con el Gran Premio, la prueba de mayor dotación económica del concurso.