Podemos: El gobierno del PSOE no está suponiendo una mejora para Asturias

Oviedo, 23 ago (EFE).- El portavoz parlamentario de Podemos Asturies, Enrique López, ha asegurado hoy que el Gobierno del PSOE "no está suponiendo una mejora" para el Principado dado que "siguen sin llegar los prometidos cambios" y la región sigue sufriendo "agravios como el peaje de la autopista del Huerna, unas comunicaciones lamentables e inversiones insuficientes"

En un comunicado, López ha emplazado además al Gobierno a abordar "inmediatamente" una reforma del sistema de financiación autonómica que palíe los principales problemas de las comunidades autónomas, incluida Asturias, "y que tenga en cuenta las peculiaridades y circunstancias de cada comunidad a la hora de proveer los servicios públicos fundamentales que son competencia de las mismas".

"Asturias no es y no puede ser menos que otras comunidades en materia de financiación autonómica. Y en materia de financiación autonómica no valen parches ni improvisaciones", añade.

A su juicio, el gobierno de Pedro Sánchez "debe afrontar una armonización de los impuestos transferidos a las comunidades autónomas, como es el caso del Impuesto de Sucesiones, para evitar que existan paraísos fiscales dentro del territorio español, que es lo que ocurre con Madrid en el caso de dicho impuesto".

En esa coyuntura, añade, "quienes se lo pueden permitir trasladen su patrimonio a comunidades como esa para evitar pagar los impuestos que les corresponden, con el consiguiente daño para las arcas públicas de comunidades autónomas como Asturias".

López asegura que Podemos no comparte un sistema de financiación basado en criterios inconstantes que no tiene en cuenta las necesidades específicas de comunidades como Asturias, "lastrado por cuestiones demográficas y estructurales que requieren mucho mayor apoyo".

"No pedimos ni más ni menos que lo que nos corresponde, desde hace décadas los sucesivos gobiernos centrales del PSOE y del PP no han sido justos con Asturias", concluye.