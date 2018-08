El tripartito vota a favor de poner cuatro nuevos chiringuitos en San Mateo

Oviedo, 23 ago (EFE).- El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) ha aprobado hoy la instalación de cuatro nuevas casetas para las fiestas de San Mateo, al votar unánimemente el gobierno tripartito para conseguir unos festejos "más participativos".

El gobierno del tripartito ha sacado así adelante la propuesta para combinar los chiringuitos históricos con cuatro nuevas casetas que facilitarán, en palabras del concejal de Cultura y Festejos, Roberto Sánchez Ramos, "Rivi", unas fiestas de San Mateo en la capital asturiana "con más participación pública y popular".

Aunque Somos prefería la concesión por cuatro años, en vez de por uno, ha anunciado que esa petición la reiterará el próximo año, al considerar que hay respaldo legal.

A sus palabras ha respondido el edil de Cultura que todo es posible legalmente, pero ha insistido en que, en su calidad de concejal-delegado de Festejos y presidente de la FMC no puede llevar a un órgano colegiado, donde están representados todos los concejales, informes jurídicos que no estén avalados por la Secretaría General y los técnicos de la Fundación

Rivi ha explicado que él llevo una propuesta política en los últimos tres años, primero en la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) y más tarde en la FMC para ampliar los chiringuitos, pero pese a que era compartida por todo el mundo, "excepto por las derechas que han votado en contra", ha dicho, son los funcionarios públicos los que tienen que dar la seguridad jurídica de que lo que están haciendo políticamente y jurídicamente es correcto.

El edil ha asegurado que él habló con los técnicos y presentó una decena de propuestas nuevas para incorporar y le contestaron a todas ellas que no eran prudentes jurídicamente.

Sánchez Ramos ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado esta mañana que, a su juicio, facilitará que haya en Oviedo unas fiestas con una gran participación y la presencia de nuevos colectivos.

"He recibido propuestas para ampliación de otros chiringuitos, pero no los puede haber en lugares de paso, que dificulten la normalidad ciudadana o que mandemos a barrios donde no hay fiestas porque no podemos engañar a nadie. La plaza del Arzobispado o el Campillín son lugares muy próximos del recinto de la fiesta", ha comentado al término de la reunión.

Rivi ha reconocido que si hubiera un mayor espacio para ampliar a un mayor número de chiringuitos o las casetas de bares o restaurantes, lo harían igual, pero cuando él intentó llevar su propuesta para el Campo de San Francisco la contestación que le ofrecieron es que "más de 14 es imposible porque tenemos que alternar las casetas con actividades musicales e infantiles. Esta es la ciudad que hemos heredado, compacta y alicatada", ha señalado.

La reunión se ha celebrado esta mañana, en una sesión extraordinaria, tras un primer aplazamiento tras ser desconvocada el pasado martes debido a un "error material" con el orden del día contenido en la convocatoria, según las explicaciones ofrecidas por el edil de Cultura.

Los puntos más polémicos hacían referencia a las bases para la instalación de nuevos chiringuitos y las normas reguladoras y de funcionamiento para la puesta en marcha de las casetas tradicionales que en la convocatoria anterior estaban incluidos en uno solo y que se ha modificado para su votación por separado.