El Real Oviedo busca su primera victoria en Córdoba

Oviedo, 24 ago (EFE).- El Real Oviedo viaja a Córdoba con la intención de lograr su primera victoria tras el empate en casa ante el Extremadura, una idea que el técnico, Juan Antonio Anquela, quiere conseguir a base de mantener el buen juego de los azules el pasado domingo y mejorando el acierto de cara a puerta.

Los azules, que tienen los mismos puntos en el casillero que su rival -uno-, dieron un recital en el debut liguero de los aspectos de juego que les pide el propio Anquela: dominio del balón, creación de ocasiones, intensidad y acierto de cara a puerta, aunque nada de eso fue suficiente para sumar de tres al conceder una ocasión al Extremadura y con ella el gol del empate.

Los oviedistas, que dominaron el juego desde el mediocampo y perdonaron numerosas ocasiones en el Tartiere, quieren pulir su apuesta ofensiva en el Nuevo Arcángel, donde el jienense no piensa hacer demasiados campos ya que le gusta mantener lo que va bien.

En el mediocampo seguirá faltando Folch, sustituido con acierto por Tejera ante el Extremadura, por lo que todo indica que Boateng y Javi Muñoz seguirán completando esa línea con el catalán por delante de una defensa que apunta a repetirse también ya que Carlos Martínez no se ha recuperado.

En punta, el hecho de haber estado con el equipo desde el principio de la pretemporada da ventaja de nuevo a Toché, que saldrá de inicio respaldado en los extremos por Bárcenas y Berjón en un equipo en el que la principal novedad es la vuelta de Aarón en lugar de Sandoval tras haber entrenado con normalidad esta semana.

Respecto al rival Anquela tiene claro que no se va a excusar con las altas temperaturas, iguales para ambos, y advirtió que aunque el equipo cordobés se haya hecho "con prisas" se ha confeccionado con cabeza y para que lo dirija el hombre que lo "salvo" la pasada temporada, por lo que no concibe poder sacar puntos si su equipo no hace las cosas "muy bien".