El PP advierte del aumento de las listas de julio a pesar de la baja demanda

Oviedo, 28 ago (EFE).- El diputado del PP en la Junta General del Principado Carlos Suárez ha advertido hoy de que la listas de espera de julio en la sanidad pública asturiana "asustan" ya que aumentan los días que tienen que esperar los pacientes para una intervención quirúrgica, a pesar de que la demanda ha disminuido.

En concreto, el parlamentario popular ha señalado que en julio de 2017 entraron en la lista de espera 5.020 pacientes, mientras que el pasado mes lo hicieron 4.786, pero que el tiempo medio de espera ha aumentado en seis días, al pasar de 349 a 355 días.

Según Suárez, "el gobierno actualmente ni reconoce, ni conoce" la situación que se está viviendo en la sanidad asturiana y por eso "actúa como si no existiera ningún problema".

Entre los datos expuestos por el diputado del PP en rueda de prensa, recogidos por el SESPA, en julio de este año el número de intervenciones quirúrgicas se situó en un 4.579 frente a las 4.712 de 2017.

Suárez se ha mostrado preocupado por estas cifras, sobre todo por el incremento de los pacientes con más de 6 meses de espera que aumentaron de 84 en julio de 2017 a 124 en julio de este año, que se traduce en un incremento 47,62 por ciento.

Ha lamentado además que el gobierno no haya atendido las propuestas que los populares han ofrecido para solventar los problemas de las listas de espera y que sólo haya tenido hacia ellas un "desprecio absoluto".

Entre esas propuestas, el PP planteaba hace un análisis de los hospitales y sus listas de espera "proceso por proceso" y tomar una serie de soluciones adecuadas a cada centro sanitario, como las llamadas "peonadas" o jornadas extraordinarias.

"Este gobierno no hace un diagnóstico de la situación y no resuelve el problema, está inactivo y no va a hacer nada con las listas", ha afirmado Suárez.