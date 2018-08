Noruega se disculpa con Hernanz y pide descalificación de Vold

Madrid, 28 ago (EFE).- La Federación Noruega de Piragüismo pidió a la Internacional (ICF) la descalificación de su deportista Eivind Vold en la final de K1 5000 metros de los Mundiales de Esprint Montemor-o-Velho, donde éste consiguió el bronce que sería para el español Javier Hernanz, a quien pide disculpas por lo sucedido.

Según confirmó la Federación Española (RFEP), tanto Vold como el presidente de la Federación Noruega, Geir Kvillum, y el jefe de equipo, Eirik Veras Larsen, han remitido esta petición por escrito al secretario general de la ICF, Simon Toulson; al juez jefe Miroslav Havier; y al responsable de Competición, Charles Lukman.

El documento, con copia también para Hernanz, el presidente de la Española, Juan José Román Mangas, y el jefe de equipo español, Ekaitz Saies, asegura que si "Vold o Larsen hubieran sabido que la sexta boya fue pasada incorrectamente" habrían "aceptado la descalificación" de la que fue objeto el palista nórdico inicialmente y que después quedó anulada tras presentar una reclamación que fue estimada y privó de la medalla a Hernanz.

Según los noruegos, tras la ceremonia de medallas y durante la tarde Vold y Larsen "fueron informados por otros miembros del equipo de Noruega de que había sido la sexta y última boya Vold la que no pasó correctamente". "Mirando el vídeo oficial de la carrera, se confirma esto", añaden en el escrito que concluyen con la frase "por un juego limpio y justo".

Javier Hernanz, que sufrió un impacto de Vold cuando marchaba tercero en el grupo de cabeza y con opciones de victoria, vio cómo los jueces decidieron no concederle el bronce al estimar la reclamación del noruego contra su descalificación.

"Espero que se haga justicia y se revierta la situación. Ya nadie me va a devolver lo que me gané compitiendo limpio, que era haber subido al podio delante de la gente que me animó 22 minutos de carrera y fue hasta Portugal a verme, pero al menos que me devuelvan la medalla y tenerla", aseguró a EFE.

La RFEP aseguró este martes que "continúa con el proceso abierto hasta conseguir la resolución que permita que le sea reconocida a r Hernánz la medalla de bronce, si bien confía en que el caso quede resuelto a la mayor brevedad posible".

El reconocimiento de este bronce elevaría a seis las medallas de España en estos mundiales, donde consiguió el oro de Carlos Garrote en K1 200, tres platas, la de Saúl Craviotto y Cristian Toro en K2 200, la de Cubelos y Peña en K2 y la de Saúl Craviotto, Cristian Toro, Marcus Cooper y Rodrigo Germade en K4 500, y un bronce en K4 1.000 obra de Paco Cubelos, Pelayo Roza, Rubén Millán e Iñigo Peña.