Alonso: "Será un fin de semana muy emocional para mí"

Monza , 30 ago .- El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, en la que no competirá en 2019, explicó a EFE en Monza, la 'casa' de Ferrari, que esta escudería "tiene el 50 por ciento de posibilidades" de ganar en un fin de semana que para él será "muy emocional".

"Ganar en Monza siempre es algo muy especial. Todas las victorias lo son. Pero ésta lo es aún más, sólo por la celebración en el podio, con tanta gente", explicó Alonso (2005 y 2006, con Renault), de 37 años, que logró dos de sus 32 triunfos en F1 en este circuito, en 2007, con McLaren; y en 2010, con el equipo de Maranello.

"Los tres que suban al podio este domingo van a sentir algo especial, pero mucho más el que gane. Yo lo hice en 2007 y luego en 2010, como piloto de Ferrari está claro que es algo muy especial, ganar aquí en Monza", indicó.

Preguntado por Efe si cree que Ferrari podrá concluir este fin de semana con la racha de ocho años sin ganar en Monza desde que lo hiciese él por última vez, el doble campeón mundial asturiano declaró: "No sé. Está claro que la cosa estará entre Mercedes y Ferrari".

"Así que están al cincuenta por ciento", contestó a Efe durante su encuentro con los medios Alonso, que admitió que éste será un fin de semana "muy emocional" para él.

"De momento, no me ha dicho ningún aficionado que no me retire (de la Fórmula Uno), porque no me he cruzado con casi ninguno. Apenas vi a alguno en el aparcamiento, porque nada más llegar hemos tenido una reunión. Ahora en la sesión de firma de autógrafos lo veré", explicó el ovetense.

"Pero está claro que será muy especial este último encuentro con los 'tifosi', porque mi vida ha estado y siempre estará ligada a Italia. Ya desde la época del 'kárting', cuando corría aquí", apuntó.

"Luego, cuando empecé con Minardi; y toda mi carrera en Fórmula Uno con (el italiano) Flavio Briatore. Y después cuando fui piloto de Ferrari; y vivía en Maranello", declaró Alonso.

"Me unen lazos muy fuertes a Italia. Mi novia es italiana, vivimos cerca de Milán... y está claro que es un momento muy especial y que mi último Gran Premio de Italia será muy emocional", dijo Alonso, que, respecto al accidente del pasado domingo en Spa, donde fue embestido por el alemán Nico Hülkenberg (Renault) explicó que "el día que más dolor" sintió fue "el martes".

"El domingo estaba bien, el lunes estaba 'ok'.. pero el martes, cuando me levanté, me dolía la espalda. Tenía algo de dolor, pero ayer estaba bien y hoy, también, así que todo está en orden", comentó.

"Las muñecas también están bien, porque tenía las manos en el volante cuando me toqué con (el monegasco Charles) Lecrerc", indicó Fernando, que explicó que el chasis quedó inservible, por lo que deberá usar en Monza uno nuevo.

"El motor creemos que está 'ok', pero lo sabremos mañana en los primeros entrenamientos libres", advirtió. "Pero parece que está bien.", añadió.

"Tal y como dije en Spa, ese fin de semana y éste son los peores en cuanto a prestaciones de todo el año para nosotros. Y no creo que la cosa vaya a cambiar de forma dramática con respecto a Spa", dijo a Efe el doble campeón mundial asturiano este jueves en Monza.

"Va a ser duro para nosotros, así que intentaremos limitar los daños; y ojalá encontremos una calificación en mojado o una carrera con lluvia", comentó.

"Pero está claro que, en condiciones de seco, tanto el sábado como el domingo será muy difícil", declaró a Efe Fernando Alonso.