El PP denuncia que el tripartito deje sin ayuda a la pobreza a 357 familias

Oviedo, 30 ago (EFE).- La edil del PP de Oviedo Belén Fernández Acevedo ha criticado hoy que la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, haya dado por cerrado el expediente de las ayudas a la pobreza infantil, dejando sin atender a 357 familias que cumplían todos los requisitos por el error del tripartito en la consignación del presupuesto destinados a estas ayudas.

Para Acevedo, el tripartito ha dejado "tiradas" a 357 familias que tienen derecho y que necesitan estas ayudas.

Además, ha criticado que Ponga se ha reunido sólo dos veces con los representantes de estas familias, a los que prometió una solución y a las que ha dejado "en la estacada" cerrando el expediente.

Acevedo ha criticado que Ponga se justifique con el hecho de que el expediente fue aprobado por unanimidad en el órgano colegiado correspondiente, ocultando que nadie, salvo el tripartito, tenía conocimiento de la situación de estas 357 familias.

A su juicio, es evidente que ha existido un error político "muy grave" en la consignación presupuestaria de estas ayudas.

Un error ante el que el tripartito ha sido "incapaz de rectificar" y de "buscar soluciones", lo que demuestra que la concejala "simplemente hacía propaganda" cuando declaró en la presentación de la convocatoria de ayudas a la pobreza infantil que el Gobierno local es un gobierno por y para las personas que no quiere dejar a nadie atrás.

A su modo de ver, la única prioridad política del tripartito es "la puñalada trapera al compañero de gobierno para sacar réditos políticos".

Por este motivo, considera que Ponga debería dimitir "si es consecuente con sus palabras y sus compromisos con la gente" y si, finalmente, es incapaz de buscar una solución a este problema real de 357 familias.

Por último, ha lamentado que sus socios de tripartito "no digan nada, no discrepen y no le reclamen responsabilidades", una prueba de que no les importan los problemas de la gente cuando están en juego sus intereses políticos electorales.